Başkan Doğan: "Hemşireler kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir"
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Başkan Doğan: "Hemşireler kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir"

Başkan Doğan: 'Hemşireler kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı çiçek göndererek kutladı.

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin Hemşireler Haftası'nı çiçek göndererek kutladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "İnsanlar için hayatta her şeyin önüne geçen ve her daim aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biri sağlıktır. İnsan ve insanın sağlığı göz önüne alındığında, bu yolda gösterilen tüm gayret ve sağlanan hizmetlerin kutsallığı çok daha büyük önem kazanmaktadır. Ülkemizde sürdürülen sağlık hizmetlerinin vefakar, sevgi dolu ve çalışkan personeli olan hemşireler, insana hizmet etmek gibi kutsal ve onurlu bir mesleği özveri ile icra eden kişilerdir. Hemşireler, sağlıklı bir toplumun oluşması ve bireylerin sağlığının korunarak hayatlarını kaliteli bir biçimde sürdürmelerinin temini için hiçbir ayırım gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan gizli kahramanlardır. Son günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile bir kez daha insan sağlığından daha önemli ve öncelikli hiçbir şeyin olamayacağı bilinci içerisinde her şart altında büyük bir fedakarlık örneği sergileyen, ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalıp özverili bir şekilde çalışan hemşirelerimizin verdikleri hizmet, her türlü övgü ve takdirin üzerindedir. Bu vesile ile başta Emet ilçemiz olmak üzere, ilimiz ve komşu ilçelerimizde, ülkemizde bu zorlu süreçte canla başla çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlar, hemşirelerimiz ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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