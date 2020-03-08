Başkan Doğan, hastane çalışanı kadınları ve hastaları ziyaret edip gül ve hediyeler verdi
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Dünya Kadınlar Günü, Devlet Hastanesi, Kütahya, 8 Mart, Güncel

Başkan Doğan, hastane çalışanı kadınları ve hastaları ziyaret edip gül ve hediyeler verdi

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek, kadın sağlık personeli, hasta ve refaketçilerin kadınlar gününü kutladı.

08.03.2020 18:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:23
Başkan Doğan, hastane çalışanı kadınları ve hastaları ziyaret edip gül ve hediyeler verdi

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirerek, kadın sağlık personeli, hasta ve refaketçilerin kadınlar gününü kutladı.


Başkan Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek 8 Mart Kadınlar Günü anısına bayan çalışan personele karanfil ve ahşap oyma kutuda kahve ve lokum ikramında bulundu. Başkan Hastanede tedavi gören tüm hastalara geçmiş olsun temennilerinde bulunan başkan Doğan, bayan hasta ve refaketçilerinin de kadınlar gününü kutlayarak hediyelerini verdi.


Belediye Başkanı Doğan yaptığı açıklamada, "Kadınlarımız bizi annemiz, bacımız, eşimiz ve kızımız. Onlara sadece bir günde değil, tüm ömrümüz boyunca saygı ve sevgi göstermeliyiz. Toplumumuzun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru Türk kadını; daima özveri ve sevginin kaynağı olmuştur. Milli mücadelede, Kurtuluş Savaşımızda vatanımızın bağımsızlığı için erkeğiyle cepheden cepheye koşan cefakar kadınlarımızın, toplumsal hayatta hak ettiği yere gelmesi katılımcı, üretken ve eşit bireyler olarak toplumda kabul görmesi hepimizin sorumluluğudur" dedi.


Doğan, "Tüm bu duygu ve düşüncelerle özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele veren, Peygamberlik makamından sonra en yüksek mertebe olan şehitliğe ulaşan ve gazi olan kahraman Mehmetçiklerimizin anneleri ve eşleri başta olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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