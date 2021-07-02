Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi
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Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi

Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet İlçe Müftülüğü'ne bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ve Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Emet İlçe Müftülüğü'ne bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ve Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.

Emet İlçe Müfütüsü İsmail Çınar ile birlikte yapılan ziyarette Başkan Doğan, Hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, " Hafızlık gibi toplumda genel kabul ve takdir gören meziyetleri kazanmadaki azim ve emekleri için hafızlarımızı tebrik ediyorum. Toplumumuza örnek olacak hafızlarımız, ilçemizin manevi sigortalarıdır. Hafız kardeşlerimize tüm eğitim hayatlarında ve yaşamalarında üstün başarılar diliyor, hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi
Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi
Başkan Doğan hafızları ödüllendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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