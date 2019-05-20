Başkan Doğan Gençlerle Atabarı Oynadı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkışının ve milli mücadelenin başlangıcının 100. Yılı etkinlikleri kapsamında saat 19.19'da, 81 il ve 19 ülkede yüz binlerce kişi aynı anda Atabarı oynadı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliğine katılarak atabarı oynadı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu'nun işbirliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yıldönümü, Türkiye'nin 81 ilinde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak kutlandı. Denizlililer de Çınar Meydanı'na gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Çınar Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Dünya Atabarı Oynuyor' etkinliğine Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da katıldı. Başkan Doğan, saat 19.19'da meydanı dolduran Denizlililer ile birlikte atabarı oynayarak Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Binlerce hemşerimizle birlikte el ele, yürek yüreğe Atamızı andık. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve meydanları bayram coşkusuyla dolduran hemşerilerimize teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA