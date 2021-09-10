Başkan Doğan, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Doğan, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı

Başkan Doğan, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, uluslararası ölçekte düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 65 ülkeden 864 akademisyen, bilim insanı, ulusal ve yerel yöneticinin katıldığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne katıldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, uluslararası ölçekte düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 65 ülkeden 864 akademisyen, bilim insanı, ulusal ve yerel yöneticinin katıldığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'ne katıldı.

Başkan Doğan Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı. Zirveye uluslararası ölçekte düzenlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı 65 ülkeden 864 akademisyen, bilim insanı, ulusal ve yerel yönetici katıldı. Zirvede, Merkezefendi Belediyesi olarak hayata geçirilen Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri, Kadın Kooperatifi, kadın üreticilere yönelik destekleme programları, gelişim kursları ve bu alandaki diğer projeleri anlatan Başkan Doğan, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Kültürün Rolü' konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Başkan Doğan, "Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramdan toplumsal yaşamın her alanında eşit olarak yer alması, görülebilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi olarak ifade edilmektedir. Kadın erkek eşitliğine yönelik tedbirlerin alınmasında yerel yönetimlerin daha etkin olduğunu ve olacağını görüyoruz. İki buçuk yıllık başkanlık döneminde de bu sıkıntıları yaşayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Kadınlar ve kız çocukları dünya nüfusunun yüzde 50'sini oluşturuyor. Toplumumuzda doğuştan ve sonradan edinilmiş kültürel özellikler ve farklılıkları nedeniyle bir grup, genellikle kadınlar ayrımcılığa uğramakta, bilinçli ve programlı şekilde toplumun bir kesimi yalıtılmaktadır. Ne bütün insanlar aynıdır, ne de bütün kadın ya da erkekler aynıdır. Bir toplum ne kadar farklılık ve çeşitlilik barındırıyorsa, o kadar zengindir. Toplumda kimliklerimiz, mesleklerimiz, statümüz, dış görünüşümüz farklı olabilir fakat bu farklılıklar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bize uğratmaması gerekir" dedi.

"Kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, iki buçuk yıllık başkanlık dönemiyle birlikte kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Doğan, "Pandeminin olumsuz etkileri bazı toplumlarda eğitim, sağlık, beslenme, barınma gibi alanlardaki adaletsizliği daha belirgin hale getirdi. Bu adaletsizlik, en bariz olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda karşımıza çıkıyor. Pandemide ilk işten çıkarılanlar ne yazık ki kadınlarımız oldu. Bu anlamda yerel yöneticiler ve kadın başkan olarak bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu durumu göz önüne olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte kadın ve çocuklara yönelik pozitif ayrımcılıklarla İki buçuk yıllık dönemde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Doğan, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gökhan Çıra Derya Şensoy Kylie Jenner Yıldız Tilbe
Spor Çağdaş Atan Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Doğan, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 15:18:40. #1.13#

title