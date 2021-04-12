Başkan Doğan, "Değerlerimizin önemini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz"
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Başkan Doğan, "Değerlerimizin önemini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Doğan, 'Değerlerimizin önemini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz'

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Dayanışmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlikteliğin ve manevi duyguların pekiştiği mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Dayanışmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlikteliğin ve manevi duyguların pekiştiği mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. 11 ayın sultanı olan bu ayda bizi biz yapan güzel değerlerimizin önemini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz. Merkezefendimizde dayanışma ve paylaşma duygusu her geçen gün artıyor. Ramazan Ayı boyunca güzel ilçemizde, manevi kültürümüzün örneklerini yaşayacağımıza; kardeşlik, huzur ve kucaklaşmayı devam ettirerek yarınlarımızı da bu amaçla şekillendireceğimize inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta değerli Merkezefendili hemşehrilerimin olmak üzere Denizlimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyor, tüm dünya için; sevgi, kardeşlik, beraberlik, barış, adalet ve huzurun perçinlenmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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