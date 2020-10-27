Başkan Doğan'dan Mevlid Kandili mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Doğan'dan Mevlid Kandili mesajı

27.10.2020 17:43 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:47
Başkan Doğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid kandili sebebiyle mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid kandili sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Doğan, "Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 28 Ekim Çarşamba gününü 29 Ekim Perşembe gününe bağlayan gece olan Mevlid Kandili sebebiyle mesajı yayımladı. Başkan Doğan, "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunun yıldönümünü idrak etmenin sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Mevlid Kandili ve diğer tüm mübarek günler, toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı günlerdir. Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa sağlık, kardeşlik, huzur ve barış getirmesini diliyor, dünyada adaletin hakim olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta Merkezefendili hemşerilerimizin olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işın Karaca Şevket Çoruh Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Babel Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Doğan'dan Mevlid Kandili mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 18:10:37. #1.14#
title