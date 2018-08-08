Başkan Doğan'dan Mardinli Çocuklara Müjde

10. Uluslararası Pişmaniye Festivali için Mardin Kızıltepe'ye giden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin'de ki çocukları Sarısu kampına götürme sözü verdi.

Şehirde büyük coşku yaratan festival için Kızıltepe'ye giden Başkan Doğan, festival öncesi ve sonrası şehirde ziyaretlerde bulundu. Kızıltepe sokaklarında herkesle kucaklaşan Doğan'a en yoğun ilgi gençlerden ve çocuklardan geldi.

Şehirde faaliyet gösteren Gençlik Merkezini ziyareti sırasında çocukların tezahüratlarıyla karşılaşan Başkan Doğan, onların yanına giderek bir süre sohbet etti. Onların sevgilerinin dünyanın en büyük zenginliği olduğunu belirten Doğan, Mardin Valiliği tarafından belirlenecek Kızıltepe'de yaşayan çocukları şehrimize getirme ve belediyenin Sarısu Kampında ağırlama sözü verdi.

Başkan Doğan, "Dünyanın, ülkemizin neresinde olursa olsun çocuk her zaman çocuktur. Onların mutlu olmaları bizim en büyük isteğimizdir. Kızıltepe'deki çocuklarımızı da şehrimizde ağırlamak, onları denizle buluşturmak ve keyifli birkaç gün geçirmelerini istedik. Eylül ayının ilk haftası onları şehrimizde misafir edeceğiz" dedi. - KOCAELİ