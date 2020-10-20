Başkan Doğan'dan kadın ve genç girişimcilere destek
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Başkan Doğan'dan kadın ve genç girişimcilere destek

20.10.2020 13:45 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:20
Başkan Doğan'dan kadın ve genç girişimcilere destek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, iş yeri açma ruhsatı harçlarında indirime gidildiğini açıkladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, iş yeri açma ruhsatı harçlarında indirime gidildiğini açıkladı. Kadınlar ve 18-30 yaş arası gençlerin iş yeri açma ruhsatlarındaki harçlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Engelli, gazi ve şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak.

Çarşamba Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın teklifi sonrası yapılan oylama ile iş yeri açma ruhsatlarında fiyat indirimine gidildi. 18- 30 yaş arası gençleri desteklemek, kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla ücret tarifesinde yer alan gelir kalemlerinde yüzde 25 indirim uygulanacak. Engelliler, gaziler ve şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak. Mecliste teklif oy birliği ile onaylandı ve 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak.

Başkan Doğan yaptığı konuşmada, "Şehrimizde hizmet veren esnafımızın sıkıntılarını her daim kendi sıkıntımız olarak gördük. Yeni iş yeri açacak gençlerimizi ve kadınlarımızı teşvik etmek ve yükünü hafifletmek için iş yeri açma ruhsatlarında fiyat indirimine gitme kararı aldık. Pandemi döneminde de onlara destek vermiş olacağız. Bayrak için, vatan için gazi olmuş hemşerilerimiz ve şehitlerimizin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti almama kararı aldık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır" dedi. - SAMSUN

Başkan Doğan'dan kadın ve genç girişimcilere destek
Başkan Doğan'dan kadın ve genç girişimcilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Karaman

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