Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası üçüncüsü Beyza'dan Başkan Doğan'a ziyaret

AYDIN (AA) - İtalya'da gerçekleşen WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Beyza Aydın, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Çarşamba Belediye spor Kulübü sporcusu Beyza Aydın, antrenör Alaettin Köksal ve belediye spor koordinatörü Mücahit Okuyucu ile Doğan'ı makamında ziyaret edip, verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Beyza Aydın'ı başarısından dolayı tebrik eden Doğan, sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İlçede sportif anlamda birçok yatırım yapıldığını anlatan Doğan, "Çarşamba'mıza yeni sahalar kazandırıyor, sporcularımıza desteklerimizi sürdürüyoruz. Sporcularımız da ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları galibiyetlerle bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Beyza Aydın kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Rabbim başarılarını daim etsin." dedi.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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