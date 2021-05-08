Başkan Doğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan; "Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve bugünlere taşınmasını sağlayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kendisinin de bir anne olarak bu günün anlamını en yoğun şekilde yaşadığını belirten Başkan Doğan; "Sevginin ve emeğin vücut bulmuş hali annelerimiz, insanı insanoğlu yapan değerlerin temelidir. Anneler, dünyadaki karşılıksız sevginin kaynağı, hayata anlam katan en değerli, en özel varlığımızdır. Toplumları oluşturan her kişinin gelişmesinde, büyümesinde bir kadının, bir annenin emeği vardır. Toplumsal huzurun, mutluluğun içerisinde annenin sevgisi, şefkati vardır. Annelerimiz sadece yetiştirdikleri evlatlarına verdikleri eğitimle, ilgiyle değil, çocuklarının geleceği adına verdikleri Cumhuriyet ve özgürlük mücadelesiyle de ülkemizin en büyük teminatı ve güvencesidir" diye konuştu.

"Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum"

Başkan Doğan; "Ülkemize ve dünyamıza kattıklarının, göstermiş oldukları emeklerinin karşılığında fedakar annelerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermek boynumuzun borcudur. Evlat yetiştiren bir anne olarak Merkezefendimizi, çocuklarımızın huzurla, neşeyle ve güvenle yetişeceği bir ilçe yapmak adına var gücüyle çalışan bir belediye başkanı olarak, çocuklarına aşıladıkları vatan, millet, özgürlük sevgisiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve bugünlere taşınmasını sağlayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere vatan uğruna evlatları şehit düşen, gazi olan annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı