Başkan Doğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Doğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj

Başkan Doğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan; "Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve bugünlere taşınmasını sağlayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kendisinin de bir anne olarak bu günün anlamını en yoğun şekilde yaşadığını belirten Başkan Doğan; "Sevginin ve emeğin vücut bulmuş hali annelerimiz, insanı insanoğlu yapan değerlerin temelidir. Anneler, dünyadaki karşılıksız sevginin kaynağı, hayata anlam katan en değerli, en özel varlığımızdır. Toplumları oluşturan her kişinin gelişmesinde, büyümesinde bir kadının, bir annenin emeği vardır. Toplumsal huzurun, mutluluğun içerisinde annenin sevgisi, şefkati vardır. Annelerimiz sadece yetiştirdikleri evlatlarına verdikleri eğitimle, ilgiyle değil, çocuklarının geleceği adına verdikleri Cumhuriyet ve özgürlük mücadelesiyle de ülkemizin en büyük teminatı ve güvencesidir" diye konuştu.

"Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum"

Başkan Doğan; "Ülkemize ve dünyamıza kattıklarının, göstermiş oldukları emeklerinin karşılığında fedakar annelerimize hak ettikleri saygıyı ve sevgiyi göstermek boynumuzun borcudur. Evlat yetiştiren bir anne olarak Merkezefendimizi, çocuklarımızın huzurla, neşeyle ve güvenle yetişeceği bir ilçe yapmak adına var gücüyle çalışan bir belediye başkanı olarak, çocuklarına aşıladıkları vatan, millet, özgürlük sevgisiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve bugünlere taşınmasını sağlayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere vatan uğruna evlatları şehit düşen, gazi olan annelerimizin ellerinden öpüyor, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Ozan Tufan Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Doğan'dan Anneler Günü'ne özel mesaj - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 10:47:31. #1.14#

title