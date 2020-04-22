Başkan Doğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ramazan açıklaması Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve ramazan ayı ile ilgili açıklama yaptı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve ramazan ayı ile ilgili açıklama yaptı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Samsun'un da aralarında bulunduğu büyükşehirlerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiği için TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayamadıklarını belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm çocukların bayramını kutlayan Doğan, şöyle devam etti:

"Hiçbir ulusa nasip olmayan bir bayram bizim ulusumuza nasip oldu. İnşallah yüzyıllar boyunca kutlamayı ve çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirmeyi Rabbim bize nasip etsin. Ramazan ayı bu sene biraz zor günlerde geliyor. İnşallah ramazan ayı, bu hastalığın dünyanın üzerinden gitmesine de vesile olsun. Çarşamba'da Sağlık Bakanlığımızın bildirdiği genelgeler doğrultusunda ve kendi aldığımız tedbirlerle koronavirüsün yayılmaması için mücadele ediyoruz. Çarşamba, virüsün yayılmasının az olduğu ilçelerden biri. Bunun artmaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Pazar yerleri gibi insanların toplu olduğu yerlere insanlarımız ne kadar az giderse hem oraya giden vatandaşlarımızın sağlığı hem de Çarşamba ile alakası olan başka yerlerdeki insanların bu hastalığa yakalanma riskini azaltmış oluruz."

Doğan, bayramla bu sıkıntıdan kurtulmuş olunması dileğinde bulunarak, koronavirüs nedeniyle vefat edenlere Allah'tan rahmet, sağlık çalışanlarının büyük özveriyle tedavisine çalıştığı hastalara da şifa diledi.

Kaynak: AA