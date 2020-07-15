Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı
15.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:05

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkanı Hasan Doğan, yayınladığı mesajında, "15 Temmuz Aziz Milletimizin devletine, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı gündür. Ülkesine, devletine ve milletine kastetmiş hainlere karşı göğsündeki imam gücü ve memleket sevdasıyla destan yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı Magazin
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı Güncel
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar Yaşam
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 3. Sayfa
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı Dünya
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde çatışmanın yaşandığı iki oda korunuyor
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
Ayasofya Camii önündeki 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
CHP çoklu baro kanununu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Reynmen Hande Yener Çağla Şıkel Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Başkan Doğan'dan 15 Temmuz mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 19:05:31. #1.15#
title