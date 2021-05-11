Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum"

Başkan Doğan; 'Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı sebebi ile bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Doğan; "Toplumsal dayanışma duygularının en üst seviyede yaşanarak kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, on bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nı, hemşehrilerimizle sergilediğimiz büyük dayanışma örneğiyle uğurlayarak Ramazan Bayramı'na kavuşuyor, bayrama ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar bu bayram sevdiklerimizle fiziken bir arada olamasak da, inanıyorum ki önümüzdeki bayramları, tüm geleneklerimizi birlikte yaşatmaya devam ederek hep beraber kutlayacağız. Tutulan tüm oruçların, edilen tüm duaların kabul olmasını diliyor, Ramazan Bayramı'nın Merkezefendi'mize, Denizli'mize, ülkemize ve İslam Alemine başta sağlık olmak üzere barış, huzur, adalet, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Türkiye, Ramazan Bayramı'na hazır! 96 bin personelin katılımıyla denetimler hız kesmeyecek
Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Samet Aybaba Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Doğan; "Bayramının Merkezefendi'mize ve Denizli'mize, bereket getirmesini diliyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:32:53. #1.16#

title