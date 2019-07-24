Başkan Doğan'a çocuklardan yoğun ilgi

Üçköprü Mahallesi'nde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mahalledeki çocukların yoğun sevgisiyle karşılaştı.

İlçede mahalle ziyaretlerinde bulunarak sorun ve talepleri yerinde dinleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Umut Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla sohbet etti. Mahallelinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Doğan, daha sonra mahalledeki çocuklarla buluştu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan, Çarşamba'nın evlatlarının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, başarı dileklerinde bulundu.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Doğan, daha sonra mahalleden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA