Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti

Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya'da gerçekleştirilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kampına gelerek teknik heyet ve oyunculara moral verdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya'da gerçekleştirilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kampına gelerek teknik heyet ve oyunculara moral verdi. Başkan Doğan, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Başarılar diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya'da gerçekleştirilen Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kampına moral ziyaretinde bulundu. Teknik heyet ve oyuncular ile bir araya gelen Başkan Doğan, "Geçen sezonda Y. Merkezefendi Basketbol takımı olarak gerçekten hem Denizli'de hem de ülke genelinde adımızı duyurduk. Emeğiniz çok fazla, bunu da biliyoruz. Çok güzel bir başarı olmuştu. Bizler size inanıyoruz. Geçen sene inanmıştık ve bu yolda başarılı olacağımıza gönülden inanmıştık. Tabi ki de sizin sporculuğunuz, hocalarımızın tekniği apayrı bir şey. Ama ben bu takımda şunu hissediyorum. Biraz önce Veli Başkanla, Yusuf Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Biz artık bir aile olduk. Bu birliktelik, bu enerji de çok güzel. Bu anlamda sizin bu kampınıza gelmeği özellikle istedim. Artık lig başlayacak. Bir kez daha moral motivasyon olsun istedik" dedi.

"Her zaman yanınızdayım"

Salgın sürecinde tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Başkan Şeniz Doğan, "Dünya genelinde ve Türkiye'de bir salgın döneminden geçiyoruz. Özellikle kendim, yöneticilerimiz ve hocalarımızda dahil olmak üzere bu tedbirlere çok dikkat etmemiz lazım. Sizin sağlığınız bizim için çok önemli. Artık zorlu bir mücadelenin başlangıcındayız. Performans olarak baktığımda, gerçekten moral, motive ve teknik anlamda sizleri çok iyi gördüm. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Bir başkan olarak geçen dönemde her zaman yanınızdaydım. Aslında bütün belediye seferberiz burada. Kendi personel arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her zaman yanınızdayız. Bu yıl bizim için zorlu ama çok güzel mücadele olacak. Tabi sizlerden de isteğimiz, ilk defa Merkezefendi'de, Denizli'de ilk defa bir takım süper ligde. Bu anlamda sizin başarınız bizi mutlu edecek" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti
Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Murat Kurum Mansur Yavaş Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Hande Erçel Mesut Akusta Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Doğa'dan Y. Merkezefendi Belediyesi Denizli Baskete moral ziyareti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 13:13:59. #1.16#

title