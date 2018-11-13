Başkan Dişli Öğrenciler ile Bir Araya Geldi

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Sakarya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi gençleri ile bir araya gelen Başkan Süleyman Dişli, gençlerin sorularını yanıtladı. Gençlerin siyaset hayatına nasıl atıldığı sorusunu yanıtlayan Başkan Dişli, "Belediye Başkanlığı 2004 yılına kadar hiç aklımdan geçmiyordu. Ama hep siyaset yapacakmış gibi çalıştım.İster siyaset yapın ister yapmayın ama hep dayanışma içinde olun. Bu size çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Beraberliğinizi mutlaka sürdürün. Yeter ki samimi olun, size çok şeyler kazandıracağını göreceksiniz. Hedeflerinizi büyük tutun" diye konuştu.

AK Parti iktidarı döneminde insanların yaşam kalitelerinin arttığını ifade eden Süleyman Dişli, "Eğer sizin de güzel bir bakış açınız varsa, bu ülkede bir taş üstüne bir taş da siz koymalısınız. Yerel yönetimleri yakınan tanımanız için belediye meclis toplantılarına katılmanızı öneriyorum. Gençlerin geleceğe iyi hazırlanmalarını istiyoruz. Gelecekte hangi görevde olursanız olun ama işinizi iyi yapın ve kendinizi iyi yetiştirin. Ecdadımız gittiği her yere hizmetin yanı sıra ilim ve irfan da götürmüştür. Onlarla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki, sizler de bu büyük mirasın koruyucusu olacaksınız. Bize göre çok şanslısınız. Elinizde çok güzel imkanlar var. Eğitim ve öğretim hayatınızda çok çalışmalı geleceğe amin adımlarla koşmalısınız. Unutmayalım ki; 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" dedi. - SAKARYA