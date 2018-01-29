Başkan Direksiyonda

Ordu ili, 2 Şubat Cuma günü toplu taşıma sistemine geçiyor.

Büyükşehir statüsünü kazandıktan sonra birçok hizmet ve yatırımların gerçekleştirildiği Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma sistemine kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi merkez yerleşkesi önünde bulunan yeni araçları inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Enver Yılmaz, yeni araçlardan birinin direksiyonuna geçerek şehir turu attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, Orduluların standardı yüksek bu uygulamadan oldukça memnun kalacağına inandığını belirtti. Yılmaz, "Mor-beyaz renkli toplu ulaşım araçları, tek tip kıyafetleriyle şoförleri, tek tip durakları ve yazılımıyla birlikte yepyeni bir hizmeti hayata geçiriyoruz" dedi.

Yeni sistemin teknolojik olarak farklılıklar içerdiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, "Bu sistemle birlikte vatandaşlarımız, cep telefonu ile hangi aracın ne zaman ve hangi yoldan geçeceğini bilecekleri gibi araçların da duraklara ulaşma mesafesini ekrandan görebilecek. Standardı yüksek bir hizmet hemşehrilerimizi bekliyor. 2 Şubat 2018 Cuma günü Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te hizmetimizi sunmaya başlayacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - ORDU