Başkan Dinçer kar temizlik personeline pekmez ikram etti

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da günlerdir yoğun bir şekilde yağan kar tüm kenti beyaza bürürken, Aksaray Belediyesi ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Evren Dinçer kar temizleme mücadelesi veren personele pekmez ikram etti.

Tüm yurdu etkisi altına alan ve Aksaray'da da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray Belediyesi vatandaşların mağdur olmamaları için günlerdir yaptığı kar temizleme çalışmasını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Evren Dinçer çalışan personele pekmez ikram etti.

Burada bir açıklama yapan Başkan Dinçer, "Yaklaşık 100 araç ve 500 personelimizle gece gündüz demeden karla mücadele ediyoruz. Eksi 20-25 dereceye varan sıcaklık koşulları altında gece gündüz demeden sağ olsunlar gayretle, azimle çalışıyorlar. Aksaray'ımız üzüm ve pekmeziyle meşhurdur, bölgede ün salmıştır. Aksaray'ımızın her evinde olan bir besin kaynağıdır. Bu vesile ile hem pekmezimizi hatırlatmak hem de bu manada bu gücü çalışanlarımıza vermeyi arzu ettik" dedi.

Kent genelinde çalımalar aralıksız sürüyor. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - Yerel