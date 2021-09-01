Başkan Dinçer hal esnafı ile bir araya geldi
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Başkan Dinçer hal esnafı ile bir araya geldi

Başkan Dinçer hal esnafı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesine ait Meyve Sebze Toptancı Halini ziyaret ederek hal esnafı ile görüştü.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesine ait Meyve Sebze Toptancı Halini ziyaret ederek hal esnafı ile görüştü.

Her fırsatta şehrin değişik noktalarında esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sebze ve Meyve halini ziyaret ederek hal esnafıyla görüştü. Başkan Dinçer'e Aksaray Manavlar Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Kuddüsi Yeşildal'da eşlik etti. Meyve ve sebze satışı yapan hal esnafını istek ve önerilerini dinleyen Başkan Dinçer yerel yönetimler olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurguladı ve taleplerin karşılanacağını vurguladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehirdeki ekonomik canlılığı başlatan aynı zamanda Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen ürünlerin vatandaşa sağlıklı ulaşmasında Aksaray Meyve ve sebze halinin önemine değindi. Başkan Dinçer, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Meyve sebze hal esnafı ile tek tek görüştük. Her fırsatta söylüyoruz, esnafımızın yanındayız. Her zaman gerekli desteği vereceğiz. Bugün de kendilerini ziyaret ettik. Hem taleplerini dinledik hem de çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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