Başkan Dinçer'den Sanayi Sitesi Sitemi

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, kentte iki ayrı bölgede kurmak istedikleri 5 bin işyeri kapasiteli modern sanayi sitesi projelerini, belediyelerin arkalarında durmamaları nedeniyle hayata geçiremediklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, partililerle birlikte Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer'i ziyaret etti. Ziyarette Soydan'a başarılar dileyen Başkan Dinçer, yıllardır mücadele ettikleri ancak bir türlü hayata geçiremedikleri sanayi sitesi projesiyle ilgili sitemde bulundu. Mezitli'ye birinci ve ikince el oto galericiler sitesini kazandırma yönündeki girişimlerini büyükşehir ve ilçe belediyesinin farklı siyasi partilerden olması kaynaklı hayata geçiremedikleri belirten Dinçer, "Mezitli, bugün sadece konut alanı olarak kullanılıyor. Hepimizin iş yerleri ya Akdeniz'de ya Yenişehir'de. Sadece geceyi geçirmek için buradayız. Konaklama harici kimin bu bölgeye katkısı var. Bizler bu katkıyı sunmak, bölgeye katma değer kazandırmak istiyoruz ama maalesef önümüze engeller çıkartılıyor" dedi.

"Yerel idareciler arkamızda durmadı"

Mersin'e biri batıya diğeri doğuya olmak üzere 5 bin işyeri kapasiteli modern sanayi sitesini kazandırma çalışmalarını, yerel idarecilerin arkalarında durmamaları nedeniyle gerçekleştiremediklerini vurgulayan Dinçer, "Mersin'in Toroslar bölgesinde 2 bin 500 iş yeri kapasiteli sanayi sitesi için haritada yer işaretlendi. Ama sanayi sitesi için işaretlenen alan belediye meclis kararıyla maalesef konut alanına çevrildi. Gerekçe olarak da şehir hastanesi gösterildi. Oysa biz bir parseli her iki tarafı ağaçlarla çevrili yol olarak planlamıştık. Ağaçlar sanayi sitesini kapatacaktı. Ama hiçbir belediye bunun arkasında durmadı, bizlere destek olmadı ve sanayi sitesi alanı konut alanına çevrildi, bizim projelerimiz kağıt üzerinde kaldı" diye konuştu.

Belediyelere sanayi sitesi için defalarca müracaatta bulunduklarını kaydeden Dinçer, kent merkezinde görüntü, gürültü ve kimyasal kirlilik oluşturan iş yerlerini modern yerlere taşımak istediklerini, ancak yerel idareleri aşamadıklarını ifade etti. Sanayi sitesi için kendilerine yer gösterilmediğini dile getiren Dinçer, "Başka şehirlerde belediyeler yer gösterir esnaf gitmez, biz de ise tam tersi durum söz konusu. Demek ki, yerel idareciler bu çirkin görüntülerden memnunlar ki, modern sanayi sitelerine ihtiyaç duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bu görüntüler kentimize yakışmıyor"

Mersin Sanayi Sitesinin 1970'li yıllarda yapıldığına ve artık kent içerisinde kaldığına dikkat çeken Dinçer, şöyle devam etti: "Sanayi sitesi esnafının hali perişan. Buradaki iş yerlerinin çoğu 50-10 metrekare. Bir kamyon girdiği zaman yol kapanıyor, hizmet verilemiyor. Yine buralara büyük araçlar dahi giremiyor. Bunun yanı sıra bir yağmur yağdığında her yer çamur içerisinde kalıyor. Bugün Gaziantep'te OSB'ler harici 15 sanayi sitesi var. Ben Mersin'deki bu durumdan büyük üzüntü duyuyorum. Bu görüntüler kentimize yakışmıyor."

Yerel idareye talip olan adayların kente katma değer kazandıracak, ekonomiyi kalkındıracak, istihdama katkı sunacak projeleri hayata geçirmeleri gerektiğini ifade eden Dinçer, "Yol, ulaşım, kaldırım zaten sizlerin asli görevi. Bunların haricinde kent için projeler üretilmeli. Kentimizde işsizlik had safhada. Bunlar ekonomiye kazandırılmalı. Biz en az 15 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesi projesini hayata geçiremiyorsak, yerel idarecilerde bir sorun var demektir. Bu sorun ortadan kaldırılmalı, kente en az 50 yıl hizmet verecek sanayi siteleri kazandırılmalı. Ben inanıyorum ki, yerel ve genel idarenin aynı siyasi partiden olmasıyla bu sorun çözülecektir" dedi.

Mezitli Belediye Başkan Adayı Soydan da sivil toplum kuruluşlarına ve meslek kuruluşlarına büyük önem verdiğini ifade etti. Bugüne kadar Mersin'e yatırım gelmemesinin en büyük nedenlerinden birinin yerel ve genel idarelerin farklı olmasından kaynaklandığını ifade eden Soydan, "Bizlere görev verilmesi halinde söz konusu şikayetleri sona erdirecek, kentimize katma değer kazandıracak bu projeleri hayata geçirme konusunda muktediriz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA