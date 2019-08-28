Başkan Dinçer'den emeklilere ziyaret

28.08.2019 15:38

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emekli Dinlenme Evi'ni ziyaret etti.

Aksaray Belediyesi tarafından emekli ve yaşlıların boş vakitlerini daha iyi değerlendirmeleri için hizmete açılan Emekli Dinlenme Evi'ne gelen Dinçer, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Dinçer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Aksaray Belediyesi olarak kentte yaşayan 7'den 70'e herkesin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Emekli vatandaşların dua ve desteğini almaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Dinçer, "Vatandaşlarımız her zaman başımızın tacı. Dolayısıyla onların istek ve önerilerini de önemsiyoruz. Fırsat buldukça kendilerini ziyaret edip, üzüntülerinde ve sevinçlerinde yanlarında olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA