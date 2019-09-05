Başkan Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi

05.09.2019 14:26

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, altyapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Dinçer, Taşpazar Mahallesindeki alt yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray belediyesi olarak şehrin altyapı sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını ve bu konuda gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sunmak için mevcut bulunan eski asbest borularını yer altından çıkartarak onların yerine daha sağlıklı ve kaliteli boruları döşediklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Ayrıca yeni yağmur suyu hattı çalışmaları da devam ediyor. Şehrimizin altyapı eksikliklerine ilişkin sorunlara yerinde görerek müdahale ediyoruz. Çözüm üretiyoruz. Asbest içme suyu borusu ile yağmur suyu hattına ilişkin değişim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayede su arızalardan kaynaklı kesintilerde tarih olmuş olacak. Amacımız görev süremiz boyunca şehir genelinde bulunan asbest boruların tamamını değiştirmek. Vatandaşlarımıza bu borulardan su içirmeyeceğiz. Çünkü bu borular sağlığa zararlı, su arıtma merkezimizden aslında kaliteli ve yüksek debili çıkan içme suyu, musluklara ulaşıncaya kadar bu asbest borular yüzünden ciddi oranda kayba uğruyor. Aynı zamanda bu asbest borular suyun tat ve kokusunu etkiliyor."

Kaynak: AA