Başkan Dilber festivale herkesi davet etti

28.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:27

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, hafta sonu yapılacak olan 2. Düzce Kabak ve Kestane Festivaline herkesi davet etti.



Bu yıl 2.'ncisi yapılacak olan ve Düzce'nin ünlü kabak ve kestanesinin tanıtımının amaçlandığı 2. Geleneksel Düzce Kabak ve Kestane Festivali programı da belli oldu. Geçen yıl kabaktan yapılan birçok tatlı ve yemeğe ev sahipliği yapan etkinlikte bu yıl birde kestane eklendi.



Festival Komitesi Başkanı aynı zamanda Düzce Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber festivale herkesi davet ederek "29 Kasım Cuma Günü Belediye meydanında festivalimizin başlangıcı olacak. 29 Kasım ve 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan festivalde Düzce'nin meşhur kabağı ve kestanesini tanıtmaya çalışacağız. Kabakla ilgili birçok yarışmamız olacak. Değişik etkinlikler olacak. Mehter ile başlayacak olan şenliğimize Düzceli vatandaşlarımızı ve bütün Türkiye'den vatandaşlarımızı bekliyoruz. Amacımız Türkiye'de bilinen Düzce kabağını ve kestanesini hemen hemen herkesin bilmesini, tanımasını sağlamak ve Düzce için çok girdi sağlayacak sebze ve yemişimizi daha çok bilinirliğini sağlamaktır" diye konuştu.



3 Gün sürecek olan şenliklerde Düzceliler ve vatandaşlar kabağa ve kestaneye doyacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA