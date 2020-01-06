Başkan devreye girdi hastane sorunu çözüldü

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:49

2016 yılında yapımına başlanan ve 2018 yılında bitmesi planlanan ancak çalışmaların durduğu ve bir yıldan fazla süredir herhangi bir çalışmanın yapılmadığı 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesi'nde yeniden inşaat çalışmaları başladı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın girişimleri sonunda başlayan çalışmalarla ilgili başkan Kayalar'dan açıklama geldi.

Her girişimde bulunduk

İnşaat çalışmalarının başlamasının önemli olduğunu belirten Başkan Kayalar, " İlçemizde vatandaşlarımızın en büyük hayali olan Menderes Devlet Hastanesi için 2016 yılında yapıma başlanmış ama geldiğimiz süreçte çalışmalar durmuştu. Göreve gelir gelmez inşaatın yeniden başlaması ve en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine açılması için her türlü girişimde bulunmuştuk. Milletvekillerimizin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan soru önergeleri ile konuyu meclise kadar taşıdık. Hatta hayırseverlerin yardımıyla imece usulü inşaat çalışmalarının tamamlanması için hazır olduğumuzu da ifade etmiştik. Ancak geldiğimiz noktada bakanlık tarafından 75 yatak kapasiteli hastanemizde inşaat çalışmaları yeniden başlamış durumda" dedi.

Sesimiz duyuldu

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına inandığını kaydeden Başkan Kayalar, " Girişimlerimizin sonuç vermesi mutluluk verici. Sağlığın siyaseti olmaz bu nedenle yaptığımız girişimlerde sesimizi duyup bize destek veren tüm milletvekillerimize ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Bültenler