Başkan Deveciler "Savaşa Hayır" dedi

Burhaniye Belediyesi Mart ayı ilk olağan meclis oturumu gerçekleştirildi. Meclis öncesi konuşan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın bir an önce durması gerektiğini söyledi. Deveciler "Savaşa Hayır" diyerek "bu yaşanan savaşı kınıyorum" dedi.

Meclis üyelerine ve kamuoyuna yönelik yaptığı konuşmada, savaşların insanlık dışı olduğunu vurgulayan Deveciler, acil olarak barış ve müzakereyle bu savaşın çözüme kavuşturulması gerektiğini belirti. Başkan Deveciler, Savaşa Hayır, diyerek savaşta hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Politika