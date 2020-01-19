Başkan Deveciler, "Kaliteli binaların yapımını destekliyoruz"

19.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:59

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye de kaliteli binaların yapımını desteklediklerini söyledi. Ören yolu üzerinde 120 konutluk bir sitenin tanıtım toplantısı büyük ilgi gördü.



Ahmet Akın Kültür Merkezinde yapılan tanıtım yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı. Görsel sunumlarla inşaat çalışmalarını anlatan İnşaatın Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Akbey, katılımcılara teşekkür etti. Akbey, "Siz hayal edeceksiniz biz yapacağız. 6 blok üzerinde 120 dairenin yapımına başladık. Şu ana kadar inşaatımızda gerekli tüm malzemelerinin yüzde 90'ından fazlasını alarak döviz artışından ve enflasyondan müşterilerimizi korumaya çalıştık. 6 bloktan ilk bloğumuzun çalışmasını kısa süre içerisinde bitirerek diğer bloklarında yükseltilmesine başlayacağız. Tanıtım toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, "İçinde havuzu bulunan, toplantı salonları olan yaşam merkezi kuruluyor. Bizlerde Burhaniye Belediyesi olarak böylesine insan odaklı projelere alt yapı olarak destek veririz. Elimizden geleni yaparız. İlçemizde kaliteli binaların yapımını destekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA