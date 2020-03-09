Başkan Deveciler'den kadınlara çiçek ve fular jesti
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Ali Kemal Deveciler, Burhaniye, Balıkesir, Emekçi, Güncel

Başkan Deveciler'den kadınlara çiçek ve fular jesti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı.

09.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:24
Başkan Deveciler'den kadınlara çiçek ve fular jesti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler 8 Mart Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı.


Çay bahçelerinde ve sahilde güzel havanın keyfini çıkartan vatandaşlarla buluşarak sohbet eden Deveciler, kadınlara çiçek ve fular hediye ederek günlerini kutladı. Yaptığı ziyaretlerde kadının önemine değinen Başkan Deveciler, kadınların dünyanın en temel varlıklarından olduğunu belirterek, kadınların sadece bu günlerde değil her gün bu değerlerle yaşaması gerektiğini söyledi. Burhaniye Belediyesi olarak kadınları önemsediklerini ifade eden Başkan Deveciler, "İlçemizde kadınlarımıza yönelik köklü projeler hayata geçiriyoruz. İlk planda kadının toplumda ki yerini alması için Çocuk Gündüz Bakımevlerimizi tek tek inşa ediyoruz. Kadınlarımız çocuklarını bu yuvalarımıza bırakarak özgürleşecek ve toplumda söz sahibi olacaklar. Daha sonrasında kadınlarımız için en büyük sorunların başında gelen kadınlarımızın psikolojik ve sosyolojik sorunların çözümü için Kadın Danışma Merkezimizi hizmete açıyoruz. Sonrasında kadınlarımızla ilgili her projenin destekçisi olacağız. Kadınlarımız, analarımız bizlerin var olmasındaki en büyük değerlerin bir kez daha buradan Emekçi Kadınlar günlerini kutluyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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