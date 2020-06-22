Başkan Deveciler'den Beşiktaş'a destek
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Başkan Deveciler'den Beşiktaş'a destek

Burhaniye de, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'den, Beşiktaş'ın kulübe maddi destek amacıyla başlattığı "Bırakmam" kampanyasına destek geldi.

Başkan Deveciler'den Beşiktaş'a destek
22.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:12

Burhaniye de, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'den, Beşiktaş'ın kulübe maddi destek amacıyla başlattığı "Bırakmam" kampanyasına destek geldi. Kendisi Fenerbahçeli olan Deveciler, yardım kampanyasına attığı mesajla destek oldu.

Spor Kulüplerinin ayakta kalabilmesi, sporun ve sporcunun her daim desteklenmesi gerektiğini belirten Başkan Deveciler Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığını kazanması için başlattığı kampanyasına attığı "bırakamam" mesajıyla katkı sağladı. Burhaniye 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak ve yönetim kurulu tarafından makamında ziyaret edilen Başkan Deveciler, "Futbol her ne kadar taraflı bir spor olarak gözükse de aslında içinde centilmenlik, beraberlik ve dostluk ruhunu barındırır. Biz bir takım tutabiliriz ama önemli olan sporun yaşaması ve yaşatılmasıdır. Beşiktaş 'da ülkemizin önemli spor kulüplerinden biridir. Biz de spor dostu olarak kulüplerimizin yanındayız"dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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