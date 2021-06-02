Başkan Deveci: "Yardımlaşma kutsal bir görev"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye'ye dayanışma elini uzatan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nin(PAYMER) pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlı sürdürdüğü çalışmaların yeniden normale döndüğünü belirterek, "Bu bir yardımlaşma kültürü aynı zamanda kutsal bir görev" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Türkiye'ye dayanışma elini uzatan Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi'nin(PAYMER) pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlı sürdürdüğü çalışmaların yeniden normale döndüğünü belirterek, "Bu bir yardımlaşma kültürü aynı zamanda kutsal bir görev" dedi.

Paylaşım Merkezi'nin dayanışma eli daha önce Türkiye'nin çeşitli kentlerine de dayanışmayı taşıdı. Elazığ, Giresun, İzmir gibi kentlerde yaşanan doğal afetlerin hemen ardından Samsunlu hayırseverlerin desteğiyle TIR'larca malzeme afetzedelere ulaştırıldı. Samsun'un ilçelerine de kıyafet ve ev eşyası desteği götüren PAYMER, daha önce Atakum'un mahallelerinde ve diğer ilçelerde açtığı ancak pandemi nedeniyle ara verdiği gezici mağazalarını yeniden yola çıkarıyor. Kent genelindeki kıyafet kutularına yurttaşlarca bırakılan ve hayırseverlerin PAYMER'e ulaştırdığı eşyaların tasnif edilip korunaklı biçimde depolanmasının ardından Samsun'un ilçelerine ve kırsal mahallelere açılan gezici mağazalar sayesinde Atakum Belediyesi'ne gelemeyen ihtiyaç sahibi yurttaşlara dayanışma götürülüyor.

"Tarihi görev üstlendiler"

Paylaşım Merkezi'nin daha önceki dönemlerde de olduğunu ve üstlendiği görevi sürdürdüğünü ifade eden Başkan Deveci, "Biz ufak tefek değişiklikler yaptık. Sahadaki toplama alanlarını genişlettik, yönetim şeklini değiştirdik. Bu süreçte, özellikle pandemi döneminde Paylaşım Merkezi AtaMarket Gıda Bankası ile birlikte çok önemli ve tarihi bir görev üstlenerek Samsun'un ve Atakumluların dayanışma kültürünü ortaya çıkardı. Bizim böyle bir kültürümüz, değerimiz zaten vardı onu bir adım öne çıkararak uyguluyoruz. Buradaki her şey Atakumluların katkılarıyla sürdürülüyor yaklaşık son iki yılda on bin kişinin üzerinde kişiye ve aileye buradan giysi ev eşyası desteği vermişiz, daha doğrusu biz burada köprü görevi görüyoruz. Vatandaşların buraya getirdiği ihtiyaç fazlası eşyaları, ihtiyacı olan Atakumlular komşularımız buradan alıyor. Biz istek olması halinde kırsal mahallelere gidip orada stant açıyoruz. Onlar geliyorlar ihtiyaçları ne ise alıyorlar. Atakum'dan taşıyabilecek fazla malzememiz olursa ki oluyor komşu ilçelere, illere köylere ihtiyacı olan birimlere götürüyoruz orada insanlar kendi ihtiyaçlarını alıyorlar. Benim fazlam var diyen buraya getiriyor, ihtiyacım var diyene de biz iletiyoruz. Bu bir yardımlaşma ağı, köprü görevi gören biziz. Ben yine çağrımı yineliyorum. Öyle görünüyor ki bu süreç devam edecek. Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İşsizlik oranı oldukça yüksek. İhtiyacı olan ailelerin sayısı Atakum'da bile küçümsenmeyecek kadar çok. O nedenle yardımlaşma sürecinin hızlı bir şekilde, sürekli olarak devam etmesi gerekiyor. Gelir düzeyi yüksek, ihtiyaç fazlası olan ailelerin eşyalarını Atakum Belediyesi'nin Paylaşım Merkezi'ne teslim etmeleri ya da telefon edip 'Gelin alın' demelerini talep ediyoruz. Biz de ihtiyacı olan ailelere iletiyoruz. Bu bir yardımlaşma kültürü aynı zamanda kutsal bir görev. Biz belediye olarak bunun bir ayağını sürdürüyoruz ama asıl yükü taşıyan bizim Atakumlu ve Samsunlu hemşehrilerimiz komşularımız. Onlar komşularına yardım ediyorlar biz bu yardımları iletiyoruz. Bunun sürmesini diliyorum. Pandemi dönemi bizim dayanışma kültürümüzü ortaya çıkardı. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ben bundan iki yıl önce de komşuluk hukukuna vurgu yapıyordum. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' sözünün arkasındaki kültürel birikim, bizim kültürümüz ve inancımız. Bu pandemi döneminde de hayata geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla izlemiş ve görmüş bulunuyorum; bunun devam etmesini istiyorum." diye konuştu.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) korona virüs pandemisi nedeniyle geçici olarak hizmetini durdurduğu mağazasını yeniden halkın kullanımına açtı. Atakum Belediyesi hizmet binası altında bulunan mağazayı ihtiyaç sahipleri ziyaret ederek kıyafetten, gelinlik-damatlığa ve ev eşyasına, gıda kolisinden kitaba tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yardımseverler de evlerindeki ihtiyaç dışı, kullanılabilir durumda olan eşyalarını Paylaşım Merkezi ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paylaşabiliyor. PAYMER'in çalışma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, dayanışma çağrısını yenileyerek, "Gelir düzeyi yüksek, ihtiyaç fazlası olan ailelerin eşyalarını Atakum Belediyesi'nin Paylaşım Merkezi'ne teslim etmeleri ya da 444 40 55 numaralı hatta telefon edip 'Gelin alın' demelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı