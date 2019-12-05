Başkan Deveci: "Hayat birlikte anlamlı"

05.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:41

Atakum Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle 'Kadına Karşı Şiddete Dur De' programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Başkan Deveci, "Hayatına anlam katamamış olanlar kadına karşı şiddet gösterirler. Kadına karşı şiddeti engelleyebilmenin birinci ve öncelikli yolu, hayata anlam katmak ve hayatı birlikte yaşanabilir kılmaktır" dedi.



Atakum Belediyesi, Hayata Anlam Katanlar Derneği ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ortaklığıyla 'Kadına Şiddete Dur De' programı düzenlendi. Programda, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Onur Murat Değirmenci, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği yetkilisi ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Atakum Yalı Kafe'de gerçekleşen etkinlikte, Av. Merve Selin Cengiz, toplumumuzda kadının maruz kaldığı şiddet karşısında sahip olduğu hukuksal haklarını detaylandırırken, Uzm. Psikolog Elif tutkun ise kadınların maruz bırakıldığı psikolojik şiddete değindi. Gecede, Atakum Belediyesi Sanat Merkezi müzisyenleri de kadınlara dair yazılmış şarkılarla da katılımcılara müzik ziyafeti verildi.



Kadınlar yalnız değil



Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Onur Murat Değirmenci, sosyal sorumluluk gerektiren ve insanların hayatlarına bir şekilde dokunan faaliyetler göstermenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kadına karşı şiddete dur demek için eğitimin öneminin farkındayız. Bu bilinçle bu paneli düzenleme kararı aldık. Konuşmacılarımız da bizi kırmayıp panele katıldığı için teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göğe yükselmeye layıksın' sözünden yola çıkarak kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğu hepimizin malumu. Amacımız, şiddete karşı mücadele ve kadınlara yalnız olmadıklarını göstermek. Şiddetin, dini, dili, ırkı, siyaseti ve haklı sebepleri asla olamaz. Maalesef hala birçok kadın şiddete maruz kaldığında, ne yapacağını, nasıl korunacağını, nereye başvuracağını ve hangi haklara sahip olduğunu bilmiyor. Bir sivil toplum kuruluşu olarak bize düşen görev ise ilimizde özellikle kadınları, çocuklarımızı ve diğer aile bireylerini bu konuda bilinçlendirmek, kanuni haklarını anlatmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve tüm süreçlerde yanında olmaktır. Bu düşüncelerden desteğini esirgemeyen Atakum Belediyesi Başkanımız Av. Cemil Deveci'ye ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Hayat birlikte anlamlı"



Önemli bir farkındalık haftası yaşandığını vurgulayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Derneğin adı ne kadar da güzel, Hayata Anlam Katanlar Derneği. Kadının olmadığı yerde hayatın anlamı olur mu? Hayatına anlam katamamış olanlar kadına karşı şiddet gösterirler. Kadına karşı şiddeti engelleyebilmenin birinci ve öncelikli yolu, hayata anlam katmak ve hayatı birlikte yaşanabilir kılmaktır. Biz bunun için çalışıyoruz. Atakum Belediyesi onun için var. Ben bugüne kadar Atakum Belediyesinde hiçbir sivil toplum kuruluşuna hayır demedim. Çünkü biz hayatı birlikte anlamlandırabiliriz. Yerel yönetimler, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, kadınlar, erkekler, gençler ve çocuklar ile birlikte yaşanabilir bir kent oluşturabiliriz. Yaşanabilir, mutlu ve geleceğe dair umutlu bir kent kurabilirsek, anlamlı hayatlar kurmuş oluruz ve orada kadına yönelik şiddet olmaz. Kadına şiddet tükenmiş olur. Bunu yapmalıyız ve bunun için buradayız. Toplumun bir değerine dikkat çekmek istiyoruz. Eğer toplumda var olmak istiyorsak, bu toplumda kendini saydırmak istiyorsan, hayatına anlam katan kadına değer vermemiz gerekir. Konuşmacılara başarılar diliyorum ve umuyorum ki, toplumumuz, kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve genç, geleceğinden umutlu olsunlar. Son yirmi yılda bu değerler azaldı. Umudumuz azaldı ama biz umutla bakmak istiyoruz. Onun için umudumuzu azaltmayalım birbirimizden bağımızı kesmeyelim ve sabah kalktığımızda hayata anlam katmak gibi bir görevimizin olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA