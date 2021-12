Başkan Deveci: "Engelleri dayanışmayla aşabiliriz"

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla şenlik gerçekleştirildi. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Engelleri sevgiyle, dayanışmayla, birbirimizi anlayarak aşabiliriz. Hayatı herkes için kolaylaştırabiliriz. Bu bizim elimizde" dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Herhangi bir aralıkta değil, her zaman yanınızdayız" sloganıyla şenlik gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi'nde yapılan şenliğe, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Av. Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Halk Eğitim Müdürü Erkan Altuntaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, Samsunsporlu futbolculardan, kaptan Yasin Öztekin, Cihan Karaman, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, çok sayıda engelli ve aileleri katıldı.

Sanat ve spor bir arada

Etkinlikte engelsiz bireylerin yaptıkları sanat eserleri sergilenirken, engelsiz dans sanatçısı Gizem Sarıgöl'ün gösterisi büyük beğeni topladı. Halk müziği sanatçıları Tahsin Özcan ve Atakan Karadeniz'in şarkılarıyla dans eden konuklar, Atakum Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisini de ilgiyle izledi. Engelsiz Erdem Çoban'ın okuduğu şiir büyük alkış aldı. Spor faaliyetlerinin de yer aldığı şenlikte boccia, masa tenisi, badminton gösteri maçları yapıldı. Başkan Deveci de, engelsiz sporcularla masa tenisi maçı yaptı. Engelsiz öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı hediyeler konuklara verilirken daha sonra hep birlikte pasta kesimi gerçekleştirildi.

Samsunsporlu futbolculardan sürpriz

Şenliğin büyük sürprizi Samsunsporlu futbolcular oldu. Kaptan Yasin Öztekin, Cihan Karaman, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç'ın da katıldığı şenlikte futbolcuları karşılarında gören konuklar büyük sevinç yaşadı. Engellilerle tek tek ilgilenen ve sohbet eden sporcular fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Engelleri birlikte yok edelim"

Programın açılış konuşmasını engelsizler adına gerçekleştiren Umutcan Yağcı, "Dünya Engelliler Günü'nde bizleri yalnız bırakmadığınız ve manevi desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür eder, saygı ve sevgilerimizi sunarız. Biz engelliler, kalbimizden sizlerin kalbine giden yoldaki bütün engelleri kaldırdık. Bu anlamlı günümüzde sizlerle gönül birliği yaptık. Sosyal hayat ve toplum içinde engelli birey olmanın sıkıntılarını, zahmetini sadece bizler değil ailelerimiz de çekmekte zaman zaman maddi, manevi güçlüklerle baş etmekte zorlanmaktayız. Bir an düşünün, evinizde elektrik kesildiğinde karanlıkta nasıl paniklediğinizi, kulağınız tıkandığında nasıl bocaladığınızı, ayağınız ya da kolunuz kırıldığında ihtiyaçlarınızı gidermekte nasıl zorlandığınızı. Sizlerin, birkaç saniyesine bile tahammül etmekte güçlük çekip kabullenemediğiniz bu duruma bizler ve ailelerimiz bir ömür boyunca katlanmak zorundayız. Bizler her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeden mücadelemizi sürdürürken gülümsüyoruz. Sizler de sahip olduklarınızın kıymetini bugün bir kez daha hatırlayın ve gülümseyin. Bizlerin tek dileği, sosyal duyarlılığın, farkındalığın sadece 3 Aralık ile sınırlandırmadan her günümüzde sorunlarımızı paylaşarak birlikte çözümler üreterek hep birlikte engelsiz bir yaşamın parçası olmaktır. Bizlere fırsat verildiğinde neleri başarabildiğimizin en yakın örnekleri badminton, masa tenisi, boccia sporlarında aldığımız madalya ve kupalardır. Sizlerden farklı fiziksel noksanlıklarımız olabilir. ancak bizim de sizler gibi atan, seven, sevilmek ve anlaşılmak isteyen bir kalbimiz var. Gelin el ele verelim birlikte bizlerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atalım. Engelleri birlikte yok edelim. Biz, sizlere inanıyoruz. Siz de bize güvenin" diye konuştu.

"Herkes engelli adayı"

Engellilerin, sabrın ve sadakatin temsilcisi olduğunu söyleyen Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Engelli sadece mekanik ya da zihinsel engel değil, sizi maddi ve manevi hayattan uzaklaştıran herkes bizim için birer engellidir. Şunu unutmayın, yaşayan herkes birer engelli adayıdır veya yaşlandığımızda ihtiyaçlarımızı karşılamak için birine ihtiyaç duyacağız. Gününüz kutlu olsun, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yeter ki biz engel olmayalım"

Yaşamın insanlara ne zaman nasıl engel çıkaracağının belli olmadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise, "Engel hepimiz için var ve yaşamın içinde mevcut. Bazılarına erken, bazılarına daha geç. Bazılarına da içinden çıkılması daha zor bazılarına ise daha kolay. Ama bu engelleri sevgiyle, dayanışmayla, birbirimizi anlayarak aşabiliriz. Hayatı herkes için kolaylaştırabiliriz. Bu bizim elimizde, insanlığın elinde. İnsanlık diye tırnak içinde telaffuz ettiğim kavramın içinde sevgi, dayanışma, anlayış, yardımlaşma var. Eğer bu değerlere sahip çıkabilirsek birbirimizin hayatını kolaylaştırabiliriz. Engeller, engelliler için engel değil. Yeter ki onlara biz engel olmayalım. 1992 yılında Birleşmiş Milletler 3 Aralık'ı Engelliler Günü ilan etti. Dünyanın her yerinde Engelliler Günü olarak anılıyor, kutlanıyor, farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Yaşamı engelsiz hale getirmenin yolları ve eğitimi insanlara hissettirilmeye çalışılıyor. Bugün de burada o engelleri aşmaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin 'Biz engel tanımıyoruz, bizi görün' diyecekleri faaliyetlerini izleyeceğiz. Gününüz kutlu olsun, her birinize ayrı ayrı sağlık ve sevgi diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN