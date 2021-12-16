Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsunspor'un Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı belediye çalışanlarıyla birlikte maratondan takip etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Samsunspor'un Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı belediye çalışanlarıyla birlikte maratondan takip etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yaptığı çağrıyla Atakum Belediyesi personelini Samsunspor- Boluspor maçına davet etti. Belediye önünden hareket eden otobüsle hep beraber maça giden personel, heyecan dolu maçı Başkan Deveci ile maraton tribününden takip etti. Atakum Belediyesi çalışanlarıyla birlikte marşlara eşlik eden Başkan Deveci, maçı büyük bir coşkuyla izledi. - SAMSUN

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

Başkan Deveci'den Samsunspor'a tribünden destek

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title