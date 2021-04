Başkan Deveci'den eski başkanlara çağrı: "Birlikte yönetelim"

Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eski belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Birlikte yönetelim" dedi.

Samsun Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eski belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Birlikte yönetelim" dedi.

Atakum Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Atakum Belediyesi Kültür ve Eğlence Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları uygulanarak yapılan toplantıda, Atakum Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu ile Atakum Belediyesi 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu görüşüldü. 13 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, belediye meclis katiplikleri, belediye başkan vekilleri, encümen üyeleri, meclis ihtisas komisyonları üyeleri de gizli oylama usulü yapılan seçimlerle belirlendi. Gündem maddeleri ise oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

"Yeni krediyle borçlar yapılandırıldı"

Atakum Belediyesi 2020 Meclis Denetim Komisyonu Raporu'nda Atakum Belediyesi'nin 2020 yılı mali geliri gerçekleşmesi 125 milyon 472 bin 502 lira 98 kuruş olarak belirtildi. 2020 yılı mali giderinin gerçekleşmesi ise 149 milyon 647 bin 979 lira 62 kuruş olarak raporda yer aldı. Komisyon raporunda, Atakum Belediyesi'nin 31 Aralık 2020 yıl sonu itibarıyla borç tablosu toplamı ise 180 milyon 932 bin 464 lira 29 kuruş olarak ifade edildi. Atakum Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu ile Atakum Belediyesi 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini dinleyen Başkan Deveci, 2020 yılı raporunu değerlendirdi: "Eleştirileri için meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Denetim komisyonu ve meclisin görevi tam olarak bu. Denetimini yapıyor ve biz de eksiklerimizi görüyoruz. Daha sonraki dönemlerde eksik yapmamaya çalışacağız. Hepinizin bildiği temel konuların altını çizmek istiyorum. Atakum Belediyesi borç yük güçlü, gelir kaynakları epey azaltılmış bir belediye. Atakum Belediyesi'nin bütçesi daha çok inşaat sektörü ve onun altyapılarından oluşturulmuş. İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle bu gelirlerde de bir azalma oldu. Bu dönem, hem borç yapıp hem de borç ödeyebiliyor olsaydık belki biraz daha işimiz kolaylaşacaktı. Belki, birtakım alanlarda tıkanma olmayacaktı. Bu sürecin olabilmesi için, sizin daha önceki yılda verdiğiniz borçlanma yetkisini özellikle merkezi hükümetten, İller Bankası'ndan döndürebiliyor olmamız gerekti. Olmadı. Bizim 2 yıldır İller Bankası'ndan bağlı kredi veya Fen İşleri Müdürlüğü alanına giren çalışmalar için aldığımız kredi miktarı 4 milyon TL. Özel bankalardan aldığımız krediler var. Bu kredilerin de önemli bir bölümünü borç yapılandırması için kullandık. Birçok bankaya borç vardı. Onları bir, iki bankaya topladık. Vadesi gelmiş olan küçük borçları kapattık. Bu işlemler sayesinde belediyenin 6 milyon TL'ye yakın faiz kazancı oldu. Ben bu geçiş döneminde kredi taleplerimin takibindeyim. Önceki meclis toplantılarımızda da anlattım. Ben, 'belediye başkanı oldum, ismim yaşasın' diyerek han, hamam yapma peşinde değilim. Yapmayacağım, bütçem de yok zaten. Atakum'un kaynakları harcanarak önceki belediyeler döneminde başlanmış ancak yarım kalmış inşaatlar var. Onları tamamlayacağım. Bu ülkenin yurttaşları nasıl bir süreçten geçtiğimizi bilmesi lazım. Birinin eli yağda, birinin eli balda; diğeri de akşam sofrada tabağı boş. Olmaz. Bir sorun varsa ve bir kararlılık gösterilecekse Türkiye'nin tarihinde olduğu gibi el birliğiyle gösterilmesi gerekir" dedi.

"İşsizliğin ne demek olduğunu biliyorum"

Atakum Belediyesi'nde personel yükü olduğunu söyleyen Başkan Deveci, "Buna birlikte çözüm üretelim. Bütçemizin yüzde 40'ından fazla miktarını personel giderleri oluşturuyor. Burada hem siyasi hem de kent adına bir irade gerekir. 'Sen belediye başkanısın, kararı sen ver' olmaz burada. Kentin bütçesini doğru kullanma iddiası olan bir meclisin ortak kararı olması lazım. 'Personel fazlamız var, bütçemiz sınırlı; 200 binin üzerinde nüfusluk şehir bir tarafta, bin 100 kişilik belediye çalışanı bir tarafta. Arada bir karar ver' denilebilir. Bu çok yanlış bir söylem değil ama cevabı siyasi sorumluluk gerektiriyor. Hep beraber, 'varız, üstleniyoruz' diyecekseniz olur. Ben, 1980 yılında çoluk çocuk sahibiyken işsiz kaldım. İşsizliğin ne olduğunu biliyorum. O nedenle de belediye bir karar verecekse, siz meclis üyelerini de bu karara ortak edeceğim. Hiçbiriniz, 'biz başka partinin meclis üyesiyiz. Karar sen ver' dememeli. Onun arkasında siyaseten duracağız, iş veremediğimiz komşularımızın çocuklarına başka alanlarda iş bulmaya çalışacağız. Sorunun varlığını çözmek başka, asıl üzerinde durduğum ve yapmaya çalıştığım sorunu yönetmeye çalışıyorum. Kimsenin ekmeğine mani olmadan, var olan sorunların üzerine sorun eklemeyen, Atakum'da huzurun bozulmasına neden olmayan bir sistemi sürdürülebilir kılmaya çalışıyorum. Baştan beri de söylüyorum; bu konuda sizden destek bekliyorum" diye konuştu.

"Pandemiyle önceliklerimiz değişti"

Atakum Belediyesi'nde yaklaşık 200 personelin pandemi döneminde devletten kısa çalışma ödeneği aldığını kaydeden Başkan Deveci, "Zaten bir yıldır harcadığımız para da oradan tasarruf ettiğimiz parayla ne yaptıysak yapıyoruz. Bu tabii bizim beklemediğimiz bir durum. Bundan bir yıl önce pandemiyi kimse beklemiyordu. Bilmiyorduk böyle bir şey olacağını. Pandemi nedeniyle hem dünya hem Türkiye ekonomisinin dolayısıyla belediye bütçelerinin de olumsuz etkileneceğini tahmin etmiyorduk. Ama tüm bunlara rağmen proje uygulama bazında da çok hovardaca adım atmıyorduk. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyorduk. Bir şey daha oldu bu pandemi döneminde. Bizim önceliklerimiz değişti. Yani bir tarafta yol yap diyorlar. WhatsApp'tan, 'Ayağım çamurdan çıkmıyor, ben arabamı yeni aldım, lastiğim kesildi' diyen bir sürü eleştiri alıyorum. Bir taraftan da 'Akşam çocuklarıma yedirecek, tencereye koyacak yiyeceğim yok' diye mesajlar alıyorum. İnsan olarak ve bir kamu yöneticisi olarak ikinci tarafı tercih ediyorum. O arkadaşlarımıza WhatsApp'tan cevap vererek 'Bir süre daha buna katlanacağız' diyorum. Bu şehrin planlaması biraz abartılı yapıldı. Şu anda mevcut nüfus 226 bin civarında ama bu şehir 650 bin nüfusa göre planlandı. Planlamanın yapıldığı yerde, birisi gidiyor ve imar durumu alıyor 'Ben buraya inşaat yapacağım' diyor. İnşaat bittikten bir süre sonra da 'Hani benim yolum? Doğalgaz, elektrik gelecek' diyor, doğal olarak demesi de gerekiyor. Madem inşaat yapmasına izin verdin, inşaat ruhsatı verdin, altyapısını da ona göre hazırlayacaksın. Batı ülkelerinde önce altyapı geliyor, daha sonra imar gidiyor. 'Ben buraya inşaat yapacağım, bana ruhsat verin' diyen biri ruhsatını iki yıldan önce alamıyor. İki yıl altyapısı hazırlanıyor. Sonra ruhsatı izni alabiliyor ve inşaatı yapabiliyor. Bizde bu iş biraz tersinden işliyor. Bunların biriktirdiği sorunlar da var. Ama tüm bunları el birliği ile aşmamız gerekiyor. 'Tamam, Atakum Belediye Başkanı'nı ve onun yönetimini köşeye sıkıştırdık anlayışından' vazgeçin. Ben o üslubu hiç kullanmıyorum. El birliğiyle, iş birliğiyle birbirimizi anlamaya ihtiyacımız var. Türkiye buradan çıkmalı. Türkiye buradan çıkamayacaksa senin partin ya da benim partim kazanmış, ne önemi var? Partisi fark etmeksizin çocuklarımızın çok önemli bir bölümü işsiz" ifadelerini kullandı.

Önceki dönem başkanlarına çağrı

Başkan Deveci, kredi taleplerine devam edeceklerini belirterek, "Esnaf borcunda istediğimiz hızda gidemiyoruz. Önceki dönemde 4-5 milyon civarında bir borç ödeyebilmişiz. Yaklaşık 30-35 milyon TL kadar esnafa borcumuz var arkadaşlar. Siyaseten etkili olduğunu düşündüğüm arkadaşlara şöyle demiştim: 'Bana bu konuda yardımcı olun. Bizim bankadan kredi alarak yeni bir kredi ödeme takvimi oluşturma gücümüz yok. İller Bankası da borcumuz az da olsa çok da olsa gelirimizin yüzde 50'sini kesiyor. Esnafa borcunu ödemek kaydıyla meclisten bir karar alarak, esnafa olan borcun listesini çıkaralım. Siz de gidin İller Bankası'na, sadece esnafa olan borcumuzu ödememiz koşuluyla bu krediyi vermeleri noktasında görüşün. Eğer bunu derlerse ben meclisten böyle bir karar çıkarır esnafın borcunu öderiz. Hiç olmazsa bu zor günde devlet esnafa bu biçimiyle yardımcı olmuş olur. Ben de borcum azalmasa da, bir borcumu başka bir tarafa aktarmış olurum.' Ancak bir sonuç gelmedi. Tablo bu arkadaşlar. Yani iç açıcı, çok güllük gülistanlık 'Atakum'u şöyle yönetiyoruz, istediğimiz her projeyi gerçekleştiriyoruz' noktasında değiliz. Zaten öyle bir kararlılık da göstermiyoruz. Sürdürülebilirliği etkin kılmaya çalışıyoruz. Benim iddialı ve kararlı olduğum hususları biliyorsunuz. İddialı ve kararlı olduğum, her meclis altını çizdiğim yerlerde bir eksiğimi bulursanız, doğru bir cümle kurarsanız gereğini hemen yaparım. Onun dışında sizin 'Sen şurayı yönetemiyorsun, doğrusu budur, benim önerim budur' gibi bir öneriniz varsa her zaman dinlemeye açığım. Bunu ben daha ilk günlerdeyken bir önceki belediye başkanına bu çağrıyı yapmıştım. 'Gel birlikte yönetelim. Benim bilemediğim, benim yapamadığım yerleri sen söyle. Ben her yerde anlatırım. Ben bu işi düşünmemişim ama önceki belediye başkanımızın önerisi ile bunu yapıyorum derim' demiştim. O sözüm devam ediyor. Çok zor bir dönemi yönetiyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı