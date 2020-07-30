Başkan Deveci çalışma arkadaşları ile bayramlaştı Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Kurban Bayramı öncesinde belediye çalışanları ile bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarının bayramını tek tek kutlayan Başkan Deveci, korona virüs salgını sürecinde yoğun emek veren personele teşekkür etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye emekçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Korona virüs salgını sonrası yeni normalleşme döneminde bayramlaşma töreni gerçekleştirilmeyen Atakum Belediyesi'nde Başkan Deveci, çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek tek tek bayramlaştı. Pandemi döneminde belediye emekçilerinin Atakumlular ile birlikte örnek bir dayanışma içerisinde olduğunu hatırlatan Başkan Deveci, "Bu bayramı da pandemi koşulları nedeniyle mesafeli bir şekilde kutlayacağız. Sağlığımızı korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle sosyal mesafeye dikkat edeceğiniz mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Fedakarlıkları için teşekkür ediyorum"

Temel hizmetleri yürüten bazı belediye emekçilerinin Kurban Bayramı süresince görevlerinin başında olacağını hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakumluların pandemi döneminde dini vecibelerini yerine getirirken zorlanmamaları için çalışma arkadaşlarımızın bir bölümü bayramı görevleri başında geçirecek. Hafta sonu, bayram, tatil demeden görevleri başında olan çalışanlarımıza fedakarlıkları için teşekkür ediyorum, belediye hizmetlerini aksatmamak için aralıksız şekilde sürdürdükleri mesai tüm Atakumlular için çok değerli. Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA