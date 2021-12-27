Başkan Deveci: "Bu kenti birlikte yaşanabilir hale getirelim"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. Olağan Genel Kurulu'nda, "Sizden ciddi bir dayanışma ve birliktelik istiyorum. Bir yerlerinden tutun, bu kenti birlikte yaşanabilir hale getirelim" dedi.

Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi 1. Olağan Genel Kurulu, Atakum Belediyesi Engelli Yaşam Park'ta gerçekleştirildi. Tek listenin yer aldığı seçimde Nadide Döktür açık oylama ile Atakum Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı seçildi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Herkes bir gün ihtiyaçlarını gidermek için birine ihtiyaç duyacaktır. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hep böyle güzel ve kalabalık olun. Sakın karamsarlığa kapılmayın, sakın yalnız kalmayın. Birlikte olursanız güçlüsünüz, siz güçlü olursanız biz de güçlü oluruz" diye konuştu.

"Bu kenti birlikte yaşanabilir hale getirelim"

Genel kurulda konuşan Başkan Cemil Deveci, "Eksiklerimizi söyleyeceksiniz, eksiklerinizi söyleyeceğiz. Müthiş bir dayanışma içinde engelli olduğu için değil insan olduğu için insana değer vereceğiz. Burada herkese göre bir görev var. Hem engellilerle ilgili belediyenin iş birliği yapmasında hem de kentin yaşanabilir kılınmasında herkese görev var. Sizden ciddi bir dayanışma ve birliktelik istiyorum. Bir yerlerinden tutun, bu kenti birlikte yaşanabilir hale getirelim. Seçiminiz hayırlı olsun. 'Yaşamın önünde engel tanımıyoruz' deyin, devam edin" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı seçilen Nadide Döktür ise, şu ifadelere yer verdi:

"Engelli annesi demek, engellinin üç dört katı zor demek. Çünkü engelli ebeveyni önce çocuğunu düşünecek, varsa diğer çocuklarını, eşini, annesini, babasını en sonda kendisini. Çok projemiz var. Belediye başkanımızla ve kent konseyi başkanımızla birlikte bunları yapacağız. Üç önemli projemiz var. Bedensel engelli kardeşlerimizin Atakum'da denize girmesi için engelli rampaları yaptırmaya çalışacağız. Engelli arabası alacağız. Engelli bakım evi açılmasını sağlayacağız." - SAMSUN