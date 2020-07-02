Başkan Deveci: "Atakumlu gençler tek kuruş ödemeden birden fazla meslek sahibi olacak" Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'nin ücretsiz ve sertifikalı eğitimleri, kursiyer adayları için başvuruya açıldı.

Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'nin ücretsiz ve sertifikalı eğitimleri, kursiyer adayları için başvuruya açıldı. Büyük çoğunluğu Samsun'da ilk kez açılacak olan mesleki eğitim programları 14 ayrı kategoride yaklaşık 150 farklı seçenekle sunulacak. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atabem ile Atakumlu gençlerin tek kuruş ödemeden birden fazla mesleki niteliğe sahip olabileceğini söyledi.

Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi (Atabem), büyük çoğunluğu Samsun'da ilk kez açılacak olan ücretsiz ve sertifikalı kurslar ile çok sayıda yurttaşı meslek sahibi yapacak. Merkezde mesleki eğitimlerin yanı sıra teknik, sosyal hizmetler ile kültürel faaliyetlere yönelik kurslar da yer alacak. 14 ayrı kategoride yaklaşık 150 farklı eğitim seçeneği sunan Atabem, kursiyer adaylarından başvuru toplamaya başladı. Ses, görüntü ışık, sahne sistemlerinin yanı sıra radyo ve televizyon kategorilerindeki eğitimler, Samsun'da ilk kez ücretsiz verilecek. Kursları başarı ile tamamlayanlar, edinecekleri sertifika ile farklı sektörlerde iş bulma imkanına sahip olacak. Eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0552 963 0255 numaralı telefondan Atabem'e ulaşabiliyor.

12 kursiyere ulaşan program eğitime başlayacak

Ücretsiz kurslara katılmak isteyenlerin, kimlik fotokopisi ve öğrenim belgesi ile Mevlana Mahallesi 741. Sokak No: 11 adresindeki Atabem'e ya da kentin farklı noktalarındaki Atakum Belediyesi Kültür Merkezlerine ulaşarak başvuru formu doldurması gerekiyor. Atabem'de eğitim programlarının başlangıçları kursiyerlerin talebine bağlı olacak. Sürekli başvuruya açık kalacak kurslarda, her bir kurs için 12 öğrenciye ulaşıldığında ilgili eğitim programında dersler başlayacak. Talebin yoğun olduğu kurslarda ise ek sınıflar oluşturulacak. Kursiyerler derslere devam etmek istedikleri zaman dilimi için hafta içi ya da hafta sonunun yanı sıra sabah, öğle ve akşam saatlerine göre tercihlerini belirtecek. Eğitimler, çoğunluğa uygun olan vakitlerde gerçekleştirilecek.

Birden fazla meslek sahibi olabilecekler

Samsun ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün Atabem'de yetişeceğini belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Samsun'da mesleki eğitim alanında yeni bir dönem başlattık. Bilimi esas alan eğitim programlarımız ile içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilen, mesleki nitelikleri ile tercih edilen bireyler yetiştireceğiz. Atabem'deki kursların büyük bölümü Samsun'da ilk kez açılacak. Komşularımızı, gençlerimizi, meslek sahibi olmak ya da ikinci meslek edinmek isteyen herkesi Atabem'in eğitim programlarına katılmaya davet ediyorum. Herkese, her yaşa uygun eğitimler var. Bu hizmet Atakumlulara tamamen ücretsiz sunulacak. Kursları tamamlayanlar sertifika sahibi olarak mesleklerini resmi şekilde belgeleyebilecekler. Ekonominin zor koşullar altında işlediği, işsizliğin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Atabem ile Atakumlu gençler tek kuruş ödemeden birden fazla meslek sahibi olabilecek" dedi.

Mobil yazılım kursları dünyaya açacak

Eğitim programlarında zengin bir yelpazeye sahip olan Atabem'in radyo ve televizyon kategorisi altında; kısa film yapımı, radyo ve TV programcısı, animasyon hazırlama, televizyon muhabirliği, senaryo yazarlığı, teknik yapım yayın elemanı, 3 boyutlu şekillendirme, kameraman, 3 boyutlu nesne modelleme ve televizyon grafiği gibi kurslar yer alacak. Ses, görüntü, ışık ve sahne sistemleri kategorisi altındaki dört ayrı eğitim programı, yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyan bu alan için nitelikli personel yetiştirecek. Bilişim teknolojileri, gazetecilik ve iletişim, grafik, animasyon, fotoğraf, reklam, tasarım, dijital baskı ve teknik servis kursları, işgücü arayan birden fazla sektörün personel ihtiyacı için deneyim sahibi bireyler yetiştirecek. Mobil yazılım geliştiriciliği eğitimi, katılımcılarına akıllı telefonlar aracılığıyla dünyaya açılma fırsatı sunacak. Yabancı dil öğrenmek isteyenler için oluşturulacak dil kurslarında Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, Osmanlıca ve Rusça öğrenilebilecek. Samsun'da yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı misafirler de Atabem'deki Türkçe kurslarına katılarak dillerini geliştirebilecek.

İstihdam açığına yönelik programlar

Dünyanın farklı ülkelerinde istihdam açığına sahip olan hizmet alanları arasındaki hasta ve yaşlı bakımı ile çocuk gelişimi kategorilerinde eğitim almak isteyenler için Atabem'de 18 ayrı eğitim programı olacak. Çocuk bakımının yanı sıra hastanelerde ya da bakım evlerine çalışmak isteyenlerin ihtiyaç duyacağı sertifikalar, Atabem'in eğitim programlarına katılarak edinilebilecek. Hasta ve yaşlı refakatçisi, hasta kabul işlemleri, engelli bakım elemanı gibi kurslar, katılımcıları meslek sahibi yapacak. Atabem'de hobi edinerek keyifli vakit geçirmek ya da hobisini mesleğe dönüştürmek isteyenler için de sanat ve tasarım kursları bulunacak. Heykel yapımından plastik sanatlara, mum yapımından gravür ve sanatsal mozaiğe kadar farklı eğitim programları yer alacak.

İş kurmak isteyenlere girişimcilik eğitimi

Ticarete atılmak, iş kurmak isteyen yurttaşların girişimcilik eğitimine katılabileceği Atabem'de temel muhasebe, yönetici asistanlığı, büro yönetimi, danışma görevlisi ve işaret dili gibi eğitimler de yer alacak. Sportif aktiviteler ile formda kalmak isteyenler; step-aerobik, basketbol, futbol, voleybol, okçuluk, atletizm, taekwan-do ve tenis gibi kurslara katılabilecek. Kültürel kurslar kategorisinde ise Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği'nin yanı sıra piyano, bağlama, ney, gitar, ud, keman gibi enstrüman kursları bulunacak. Dans, tiyatro ve resim eğitim programları ise bu alanlarda profesyonelleşmek isteyen bireylerin katılımına açık olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA