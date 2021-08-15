Başkan Deveci afet bölgesinde

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunarak, insan zincirine katıldı.

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulunarak, insan zincirine katıldı.

Başkan Av. Cemil Deveci, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyetiyle Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkan yardımcıları, İstanbul milletvekilleri Engin Altay ve Erdoğan Toprak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sinop, Bartın ve Kastamonu'da etkili olan sel felaketi sonrası Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu. İncelemeye Samsun Milletvekili ve PM üyesi Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci de katıldı. CHP'li heyet bölgede Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya'dan bilgi alarak vatandaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Afetin izlerini dayanışmayla sileceğiz"

Ayancık'ta büyük bir afet yaşandığını belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve beraberinde parti yöneticilerimizle birlikte selin yaşandığı bölgeye ziyaret gerçekleştirdik. Afet nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Kayıplarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Atakum Belediyesi olarak, önceki günlerde afet bölgesine desteğimizi ulaştırmıştık. Dayanışmamızı sürdüreceğiz. Belediyemizin Paylaşım Merkezi hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni destek ulaştırmamız için yurttaşlarımıza da bir kere daha çağrı yapıyorum. Samsunlular konserve, paketli gıda, su ve içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, powerbank, yağmurluk, çizme yardımlarını belediyemiz hizmet binası altında bulunan Paylaşım Merkezi'ne ulaştırabilir. Afetin izlerini dayanışma ile silmek için katkıda bulunabilir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı