28.08.2019 17:58

Başkan Deveci: "31 Mart'tan sonra hepimiz 'Samsun partisi' üyesiyiz"

SAMSUN - Atakum'un sorunlarını Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözeceklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu modeli dayanışma içinde, sorunu çözmeye odaklanmış biçimde sürdürebilirsek Samsun kazanır. Hep şunu diyorum, 31 Mart'tan sonra hepimiz Samsun partisi üyesiyiz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum'da görev yapan muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Atakum'un sorunlarına birlikte çözüm bulacaklarını ifade eden Başkan Deveci, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun'da bu toplantıların ilk defa yapıldığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Hepiniz hoş geldiniz. Bu toplantılar, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in öncülüğünde diğer ilçelerimizde yapıldı. Şimdi de sonuncu olarak Atakum'da yapılıyor. İki belediyenin beraber yapabileceği işlerin tamamını burada yapacağız. Muhtarlarımız burada kendi sorunlarını anlatacaklar, bizler de not alacağız ve çözümlerini konuşacağız. Kentin her yerindeki sorunların birlikte çözümünü sağlayacağız. Daha önce biz belediyemizde Muhtarlar Meclisi kurarak sorunları, talepleri tespit etmiştik. Muhtarlarımızın aktardığı sorunların planlamasını, bütçelemesini birlikte yapacağız ve önümüzdeki yıllar için sürdüreceğiz" diye konuştu.



"Samsun partiliyiz"

Ortaya başarılı bir çalışma çıkacağını ifade eden Başkan Deveci, "Kentin geleceğine ilişkin sorunları en tasarruflu, verimli ve planlı bir şekilde yönetim modeli oluşacak. Benim de baştan bu yana savunduğum bir modeldi. Bu modeli yapıcı, dayanışma içinde, sorunu çözmeye odaklanmış biçimde sürdürebilirsek burada Samsun kazanır. Hep şunu diyorum. 31 Mart'tan sonra hepimiz 'Samsun Partisi' üyesiyiz. Bu birliktelikten başarı sağlayabilirsek, tüm siyasi kadrolar kendi aralarında zaten kazanır. Bu da ona yönelik, doğru ve etkili bir çalışma. Bu süreci başlattığı için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA