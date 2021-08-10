Başkan Deniz Köken Yeşilpınar'da

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da semt pazarı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Yeşilpınar'da semt pazarı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Deniz Köken Yeşilpınar'da ilk olarak Karadeniz Caddesi'nde kurulan pazartesi pazarına giderek pazarcı esnafıyla sohbet etti.

Burada hem pazarcı esnafı hem de alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Deniz Köken sonrasında Yeşilpınar esnafına ziyarette bulundu.

Yeşilpınar esnafını dükkanlarında ziyaret eden Başkan Deniz Köken hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre