Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Deniz Köken, Güncel

Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kadın personele yönelik düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında kadın çalışanların özel gününü kutladı.

09.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:01
Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kadın personele yönelik düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" programında kadın çalışanların özel gününü kutladı.


Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte çok sayıda kadın çalışan katıldı. Programda, salonda bulunan tüm kadın personele, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken imzalı ve üzerinde "Hayatın her anına değer katan kadınlardır. Belediyemiz adına yapılan çalışmalarda sunduğunuz katkılar için teşekkür eder 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarım. Deniz Köken" yazılı not bulunan çiçekler ikram edildi.


"Sizler bizim için çok değerlisiniz"


Programda kürsüye gelen Başkan Deniz Köken tüm personelin Dünya Kadınlar gününü kutlayarak şunları söyledi: "Değerli çalışma arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yılda 400'ün üzerinde kadın cinayetinin olduğu ülkede kadınlar günü nasıl kutlanır konusunu kelimelerle izah etmek mümkün değil. Dünyada, çalışan kadınların haklarının geri verildiği, bununla ilgili kavramların düzeltildiği gün olarak kutlansa da ülkemiz hala daha Kadınlar Günü'nde başka konuları konuşmak zorunda kalmaktadır. Herkesin ilk öğretmeni annelerdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Biz bundan sonraki süreci insan odaklı yöneteceğiz. Geçmişin sıkıntılı dönemlerinin unutularak önümüzdeki sürecin daha güzel olmasını temenni ediyorum. Dünyada, medeniyetin en üst düzeyde yaşandığı bir ülke olmamızı temenni ediyorum. Bu ülke çok badireler atlattı. Ama umut verici şeyler var çünkü çok güzel bir nesil geliyor."


Başkan Deniz Köken, konuşmasının ardından, çalıştıkları müdürlük adına temsilen sahneye gelen kadın çalışanlara çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi Haber
Bakan Soylu büyük İstanbul depremiyle ilgili iki korkusunu dile getirdi
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Emine Bulut Dilek Yaman Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: Başkan Deniz Köken, personelin kadınlar gününü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:44:41. #1.14#