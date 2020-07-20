Başkan Deniz Köken, kurban satış alanında incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Deniz Köken, kurban satış alanında incelemelerde bulundu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hazırlıkları tamamlanan ve ilk kurbanlıkların gelmeye başladığı Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Deniz Köken, kurban satış alanında incelemelerde bulundu
20.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:33

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, hazırlıkları tamamlanan ve ilk kurbanlıkların gelmeye başladığı Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz kurban satış ve kesim alanında incelemelerde bulundu.

Vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanını gezen başkan Deniz Köken, hayvan sahipleri ve kurbanlık almaya gelen vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Eyüpsultan Belediyesi olarak bu yıl pandemiden dolayı satıcılar ve kurban almaya gelen vatandaşlar için her türlü önlemi aldıklarını, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kesebileceklerini ifade eden Başkan Deniz Köken, "Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün rutin olarak alanda ilaçlama yapacak. Kesim alanına gelen vatandaşlarımızın alana girmeden önce kontrol noktalarında ateşleri ölçülecek. Ayrıca vatandaşlarımıza ve hayvan sahiplerine ekiplerimizce maske ve eldiven dağıtımı yapılacak. Alanın belirli noktalarında el dezenfektanları olacak. Biz gerekli tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımızın da devam eden bu pandemi sürecinde kurallara riayet etmelerini bekliyoruz. Tüm halkımızın mübarek kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Rabbim kestikleri kurbanları kabul etsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti Magazin
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 3. Sayfa
Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
Yapı Kredi Kurban Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi verecek
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak
Emre Belözoğlu, kariyerinin son derbisine ilk 11'de başlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Erkan Akçay Engin Altay Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Adem Ljajic Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon
Şu an buradasınız: Başkan Deniz Köken, kurban satış alanında incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 15:04:37. #1.15#
title