Başkan Deniz Köken: "Eyüpsultan-Rami ulaşım sorununu çözeceğiz"
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Başkan Deniz Köken: "Eyüpsultan-Rami ulaşım sorununu çözeceğiz"

11.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:30
Başkan Deniz Köken:

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan-Rami arasındaki ulaşım sıkıntısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eyüpsultan ve Rami arasındaki ulaşım projesini hazırlayıp, Büyükşehire gönderdik.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan-Rami arasındaki ulaşım sıkıntısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Eyüpsultan ve Rami arasındaki ulaşım projesini hazırlayıp, Büyükşehire gönderdik. Ben vatandaşlarımıza söz verdim ve o sözü yerine getireceğim" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Eyüpsultan-Rami arasındaki ulaşım sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Deniz Köken, "Eyüpsultan ve Rami arasındaki ulaşım projesini hazırlayıp, Büyükşehire gönderdik. Yalnız Alibeyköy ve Gaziosmanpaşa'daki minibüsçüler aralarında anlaşamıyor. Her iki taraf da minibüs hattına talip. Aralarında anlaşmalarını bekliyoruz. Bir an önce anlaşmalarını bekliyorum yoksa kendim ulaşım hattı koyacağım. Ben vatandaşlarımıza söz verdim ve o sözü yerine getireceğim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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