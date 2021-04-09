Başkan Deniz Köken: "Eyüpspor ve Alibeyköy Spor'un başarısı önemli"
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Başkan Deniz Köken: "Eyüpspor ve Alibeyköy Spor'un başarısı önemli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Deniz Köken: 'Eyüpspor ve Alibeyköy Spor'un başarısı önemli'

Eyipsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla bir araya geldi.

Eyipsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla bir araya geldi. Başkan Köken, Eyüpspor ve Alibeyköy sporun başarılarına değinerek "Eyüpspor'a 103. yılında birincilik yakışır" dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medyada canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Vatandaşlardan gelen sorulara da yanıt veren Başkan Deniz Köken, Eyüpspor ve Alibeyköyspor hakkında da şunları söyledi: "Eyüpsporumuz bu sene inşallah birinci lige çıkıyor. Pazar günü yapacağı maçta rakibiyle berabere dahi kalsa birinci ligi garantilemiş olacak. Eyüpspor'un bu başarılarıyla hem Eyüpsultan bölgesine farklı bir hava gelecek, hem de yirmi üç tane amatör altyapı takımın sporcu yetiştirmek için bir hedefi olacak. Haftaya Bölgesel Amatör Ligi başlıyor. Alibeyköyspor da İnşallah 3. Lige çıkar. O zaman iki profesyonel kulübümüzle beraber, amatör takımlara büyük bir heyecan getirmiş oluruz. Eyüpsultan böylelikle sportif çalışmalar açısından kendi kendine yeten, ayakları üzerinde durabilen bir konumda olmuş olur. Eyüpsultan'ın sportif çalışmalar açısından böyle bir değişime ihtiyacı vardı. Eyüpspor'a 103. yılında birincilik yakışır. Hep söylediğimiz gibi Eyüpsultan'a değer. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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