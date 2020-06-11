Başkan Deniz Köken'den liseli gençlere anlamlı jest
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Başkan Deniz Köken'den liseli gençlere anlamlı jest

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşıp 'Eyüpsultan Kupası' isteyen İlayda Uzun'u makamında ağırlayarak, kupa hediye etti.

Başkan Deniz Köken'den liseli gençlere anlamlı jest
11.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:26

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendisine sosyal medya aracılığı ile ulaşıp 'Eyüpsultan Kupası' isteyen İlayda Uzun'u makamında ağırlayarak, kupa hediye etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendisine sosyal medya hesabı üzerinden ulaşan ve büyük bir içtenlikle mesaj atarak, iki arkadaşı için 'Eyüpsultan Kupası' isteyen İlayda Uzun'un isteğini yanıtsız bırakmadı. Doğma büyüme Eyüpsultanlı olan ve tam bir Eyüpsultan aşığı olan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi İlayda Uzun, Başkan Deniz Köken'e attığı mesajda şunları yazdı: "Geçenlerde yaptığınız Eyüpsultan kupası çekilişini görünce büyük bir heyecanla çekilişe katıldım. Kısmet değilmiş, bana çıkmadı. İki çok yakın arkadaşım da 18 yıldır bu semtte yaşıyorlar. Onlar da benim gibi lise son sınıf öğrencileri. Onlara da çıkmadı. Biz bu konularda biraz şanssızız. Covid-19 sebebiyle 3 aydır arkadaşlarımı görmüyorum ve onlara sınav motivasyon hediyesi olarak bu kupalardan armağan etmek istiyorum. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum."

Başkan Deniz Köken mesajı gördükten sonra İlayda ile irtibata geçti ve gençleri Eyüpsultan Belediyesine davet etti. Davet üzerine İlayda Uzun, kupa hediye etmek istediği bir arkadaşını da yanına alarak Başkan Deniz Köken'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Başkan Deniz Köken gençlerle, uzun süre sohbet etti. Samimi bir sohbetin ardından Başkan Deniz Köken gençlere kupalarını hediye ederek uğurladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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