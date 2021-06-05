Başkan Deniz Köken'den Çobançeşme Parkı Müjdesi
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Başkan Deniz Köken'den Çobançeşme Parkı Müjdesi

Başkan Deniz Köken'den Çobançeşme Parkı Müjdesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Çobançeşme Parkı ile ilgili çok farklı bir projeyi hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, Çobançeşme Parkı ile ilgili çok farklı bir projeyi hayata geçirecekleri müjdesini verdi.

Bir vatandaştan gelen Çobançeşme Parkı ile ilgili soruyu yanıtlayan Başkan Deniz Köken "Çobançeşme Parkı'nın yanındaki İETT durağıyla beraber değerlendiriyoruz. Yakın zamanda İETT oradan çıkacak İnşallah, yer bulduk. O zaman orada akıllara hayallere sığmayacak, çok farklı bir çalışma ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: Habermetre

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