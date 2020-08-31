Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu
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Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Başkan Deniz Köken, canlı yayında Eyüpsultanlılarla buluştu
31.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:18

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan Eyüpsultan Gündemi programında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Mehmet Aktaş'ın sunduğu programa, Başkan Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan Belediyesi birim müdürleri de katıldı. Başkan Deniz Köken, vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle yanıtlarken, birim müdürleri de müdürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı yayında yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi.

Yayına 2 bin soru geldi

Büyük ilgi gören canlı yayına toplamda 2 bine yakın soru geldi. Canlı yayın süresi yetmediğinden dolayı cevaplanamayan sorular, yayın sonrası ilgili müdürlüklere iletildi.

Eyüpsultanlılar bilgilendirildi

Başkan Deniz Köken ve birim müdürleri, bir saat süren yayın boyunca pandemi sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalardan, kentsel dönüşüme; sosyal destek hizmetlerinden, hayata geçirilen yeni projelere kadar yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendirdi, açıklamalarda bulundu.

"Büyükşehir'in 15 ayda Eyüpsultan'a açtığı tek şey Halk Ekmek, niye kapatalım"

Programda bir vatandaşın "Eyüpsultan Belediyesi İBB'ye ait Halk Ekmek büfesini kaldırdı" şeklinde çıkan haberi sorması üzerine konuya açıklık getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamaları yaptı: "Vatandaşımız sormasa ben bunu gündeme bile almayacaktım, çünkü çok basit ve çok sağlıksız olarak büyütülen bir konu. O yüzden vatandaşımıza teşekkür ediyorum sorduğu için. Büyükşehirle değil, bu Halk Ekmek büfesi diyalogu şöyle geçiyor. İlçe belediyesi ve Halk Ekmek kendi arasında yazışırlar. Vatandaş gelir ben burayı istiyorum der, orası uygunsa ilçe belediyesi olur verir, Halk Ekmek de ona vermek istiyorsa bayi verir.

En yakın mesafeye sayarlar, başka bir Halk Ekmek büfesi ile arasında kaç metre mesafe var, trafiği engelliyor mu yolu engelliyor mu gibi kriterlere bakarlar. Bunların hiçbirisi yapılmadan büfe oraya konmuş. Bizim arkadaşımızda bunun bir prosedürü var niye uygulamadınız diye sormuş. Biz fırıncılarla ortak değiliz, Halk Ekmeği kuran sistemin içindeyiz. Antalya'da Halk Ekmeği hayata geçirmiş, uygulamış, insanların kamu eliyle daha kaliteli ekmek yemesini sağlayabilecek yatırımlar yapmış bir insanım. Onun için bu abartılan, küçük bir şey de fırtına kopartılan bir konu. Zira Büyükşehirin 15 ayda Eyüpsultan'a açtığı tek şey de Halk Ekmek büfesi, onu niye kapatalım ki zaten. Teşekkür ediyoruz 15 ayda bir halk ekmek büfesi açtıkları için". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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