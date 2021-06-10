Başkan Deniz Köken: Bu Zor Süreçte Birbirimize Destek Olmamız Lazım
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Başkan Deniz Köken: Bu Zor Süreçte Birbirimize Destek Olmamız Lazım

Başkan Deniz Köken: Bu Zor Süreçte Birbirimize Destek Olmamız Lazım
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medyada canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken sosyal medyada canlı olarak yayınlanan "Eyüpsultan Gündemi" programında, hazırlanan yeni projeler ve gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

"BU ZOR SÜREÇTE BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAMIZ LAZIM"

Programın sonunda özellikle pandemi sürecinde yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Deniz Köken, "Zor bir süreç geçiriyoruz. Özellikle bu zor süreçte birbirimize destek olmamız lazım. Biz bu süreçte kapanan esnaflara maddi yardımlar yapmaya çalıştık, gıda yardımı yapmaya çalıştık. Herkese ulaşmaya çalıştık. Hastalara ambulanslarla hizmet etmeye çalıştık" dedi.

"Şimdi yasakların bir kısmı kalktı, yavaş yavaş hastalık azalmaya başladı. Bahara da girmiş olduk. Vatandaşları baharda ve yazda nasıl bir belediye bekliyor, bizi de sokaklar nasıl bekliyor diye programımızı yaptık" diyen Deniz Köken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haziran, temmuz, ağustos ayları itibariyle Eyüpsultan'ın her köşesinde, her bölgesinde sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Katkılarınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyoruz. Çocuklar hepimizin, onların mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Hanımefendiler pandemi süresince evde çok kaldılar. Bütün yükü onlar çektiler. Onların da biraz rahatlaması için piknikleri, kursları, vapur gezileri yapıyoruz. Erkekler 'Bize niye vapur gezisi yapmıyorsunuz? ' diyecekler. Hele bu işi bitirelim sıra size de gelecek"

Kaynak: Habermetre

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Başkan Deniz Köken: Bu Zor Süreçte Birbirimize Destek Olmamız Lazım - Haberler
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