Başkan Deniz Köken, bir yıllık icraatını anlattı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, normalleşen hayat ile birlikte olağan olarak toplanan Eyüpsultan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında bir yıllık icraatını anlattı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, normalleşen hayat ile birlikte olağan olarak toplanan Eyüpsultan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında bir yıllık icraatını anlattı.

Eyüpsultan Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının üçüncü birleşimi, Belediye Başkanlığı Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, toplantıda meclis gruplarına "2019 Faaliyet Raporu Sunumu"nu yaptı. Sunumuna "Geçmişin sıkıntıları ile boğulmak yerine Eyüpsultan'ı bütün mahalleleri ve bütün köyleriyle gelecekte daha güzel, yaşanabilir bir kültür ve maneviyat şehri yapmak; İstanbul'un ve Türkiye'nin dünya ölçeğindeki rakibi olan ilçeler bazında, onlara ortak olabilecek ve boy ölçüşebilir bir şehir haline getirmek için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" sözleriyle başlayan Başkan Deniz Köken, "Yeniden bir şeyleri baştan denemek yerine, denenmiş ve güzel olanları alıp bu şehre tatbik edelim. Bu şehrin insanlarına layıktır diye düşünüyoruz" dedi.

Toplantıda bir yıllık icraatını anlatan Başkan Deniz Köken, "Geçen sene beraberce Bağımsızlık Köyü'nün temelini atmıştık. Bu sene de aslında açılışını yaptık. Tedaviler başladı şu anda burada. Bu insanlar bizlerin yakınları da olabilir. O yüzden çok ehemmiyetli hassas bir konuyu ne kadar öne aldığımızı, ne kadar önemsediğimizi bilesiniz diye söylüyorum. Yaptığımız hiçbir projenin siyasi bir beklentisi yok. Direkt bu şehrin ana dokusuna, ana damarına, nasıl serumu verebiliriz ve bunu nasıl hayata geçirebiliriz, onun nasıl nefes almasını sağlayabiliriz derdi vardı. Gençlerimizi bilim ve teknoloji ile buluşturabilmek için Matematik Evi'nin açılışını önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili de ülkemizin çeşitli şehirlerindeki daha büyük kapsamlı yapılan çalışmaları aldık, küçük bir örneğini burada uygulamaya çalıştık ve bu bize yol gösterecek; ileride daha da büyüğünü yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Lavanta bahçesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Köken, "Bizim burada parfüm fabrikası var. Burada hanımlar çalışacaklar fabrikaya ürünleri verecekler, o da bizden bu ürünleri satın alacak. Aynı zamanda köyümüzün bir bölgesinde, bizim güzel bir sayfiye mekanımız olacak. Meyve bahçesini hayata geçirdik. Çocuklar kirazın hangi ağaçta yetiştiğini, çileğin yerde büyüdüğünü bilmiyor. Bunlarla farklı bir ortam hazırlamaya çalıştık. Ayrıca köylerin tarımsal meselesini çözmemiz lazımdı, o yüzden üç adet serayı hizmete açtık. Bu seneki ürünlerimizle beraber Alibeyköy Cumartesi Pazarı'nda köylü pazarı kuracağız inşallah. Köydeki vatandaşlarımızın ürettiği, bizim ürettiğimiz bütün yerli ürünleri bu bölgede halkımızın hizmetine sunacağız. Metro da hizmete girdiğinde insanlar çeşitli ilçelerden gelip, Alibeyköy merkez durağında inip pazardan alışverişini yapıp tekrar evlerine dönebilecek. Bu projenin ekonomiye de ciddi bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz" dedi.

"İlk yaptığımız şeylerden birisi de kapalı olan Eyüp Stadını hizmete açmak oldu" diye Başkan Köken, "Depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılarak bakıma aldığımız Eyüp Stadımız, UEFA standartlarında yeniden yapıldı. 2 bin 500 kişi kapasiteli tribünleri, soyunma odaları, yenilenen saha zemini ile modern ve şık bir görünüme kavuştu. Saha çimi değiştirilen stadımızın aynı zamanda tartan pisti de yenilendi. Bahariye sahasını revize ettik. Sahadaki 7 bin 200 metrekarelik suni çimi yeniledik. Sahanın etrafını çevreleyen fileler ve kale fileleri değiştirildi. Yedek kulübeleri tamamen yenilendi. Güzeltepe futbol sahasını yeni bir revizyonla hayata geçirdik. Güzeltepe Spor Tesislerinin, tribünlerini yapıp, tesisin bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Güzeltepe Spor Tesisi'ne 300 kişilik demirden tribün yaptı. Biliyorsunuz nüfusun dörtte biri 19 yaşın altında, o yüzden Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerimiz ana konularımızın başında geliyor. Bunlarla bizim şu ana kadar yaptıklarımızın üstüne daha çok bilimsel, laboratuvar çalışmalarına ağırlık verebilecek bir bilim merkezi kurmak istiyoruz. Bütün ilçelerin ortak merkezinde, herkesin sırayla girip deneysel araştırmaları rahatlıkla yapabildiği bir mekanizmayı çalışıyoruz. Onu da önüzdeki günlerde hayat geçirebilmek için gayretlerimizi göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

"Esmek'leri kurduk; sayısını artırdık"

Ağırlıklı olarak kadınlara hitap eden ESMEK'leri kurduklarını sözlerine ekleyen Başkan Köken, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: "Bu şehirde ne iş olsa yaparım abi yerine ben şu işte daha iyiyim diyebilen bir mekanizmayı hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Eyüpsultan Merkez ve Pirinççi ESMEK'lerimizi açtık, sırada Güzeltepe ve White Hill Alışveriş Merkezi' şubeleri var. Robotik kodlama merkezine çok ciddi talep var, çok ihtiyaç var ve elimizdeki bu imkanlar hepsine cevap vermiyor. O yüzden Eyüp, Alibeyköy ve Göktürk bölgesinde bunu daha kapsamlı halde hizmete sunmaya devam edeceğiz. Kemerburgaz düğün salonunu bu döneme yetiştirmek için çalışmalarımıza başladık. Hem Karadolap hem de Eyüpsultan Belediyesi'nin önündeki kreş belediye kreşinde Milli Eğitim'le birlikte çalışacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü Eyüpsultan Belediyesi Kreşleri olarak hizmet verecek. Milli Eğitim üzerinden yapacağız, öğretmenleri de onlar belirleyecekler, kurayla alacaklar. Eyüp Merkez'deki sarı binayı kütüphane olarak hizmete açacağız, belediyenin oradaki iki müdürlüğünü taşıdık. Şehir kütüphanemiz yoktu, şimdi bunları hizmet olarak gençlerimizle buluşturacağız. İhtiyaç sahiplerine nitelikli hizmet sunmak için hazırlanan "Sosyal Marketi" Karadolap Mahallesi Whitehill Alışveriş Merkezi'nde açtık. Şu anda sosyal marketle ilgili çok ciddi rahatlama oldu, insanların kapılarını bizler dolaşmıyoruz onlar kendileri günlerini biliyorlar, gelip alıyorlar. Gelip gidemeyenleri de araçlarla taşıyoruz. Evcil veya sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu için çalışmalar yaptık. Kemerburgaz'daki Veterinerlik Kliğinimizin yanında ameliyatların yapılabildiği rehabilitasyon ünitesini inşa ederek hizmete açtık. Bir yıl içerisinde 5 bin 400 hayvanı muayene ve tedavi ettik"

"Öğrencilerimize eğitimler verdik"

Okullarda çevre eğitimleri ile 19 bin çocuğa ulaştıklarını kaydeden Başkan Köken, "Obezite eğitimini 3 bin 500 civarında çocukla başlattık. Sıfır atıkla ilgili okullarda eğitimlere başladık. 2019 döneminde 10 parkı hizmete açtık. Kültürel çalışmalar içinde 10. Uluslararası Dergi Kitap Günleri, Çocuk Kitap şenlikleri çok yoğun bir katılımla halkımızla buluştu. Kitap şenliğine 15 bin çocuk katıldı. Sünnet Şöleni 450 çocukla tiyatro okulu 110 bin katılımcıyla devam etti. İstihdam fuarına 28 firma katıldı, yaklaşık bin 400 katılımcı oldu. Katılımcılarla yapılan mülakatlarla da 300 kişi işe girdi. El emeği göz nuru festivaline 195 katılım oldu. Evde ürettikleri ürünleri, ya da herhangi bir kursta ürettikleri ürünleri kendi satabilecekleri bir ortam oluşturduk. Okullarda 10 bin adet spor malzemesi dağıtımını gerçekleştirdik. Yaz - Kış Spor okullarımızın tamamında 4 bin çocukla buluştuk. Şu anda yine Yaz Spor Okullarımızı açtık ama pandemiden dolayı temassız sporların eğitimlerini veriyoruz. 9 Bilgi Evi ve 4 Gençlik Merkezi'nde toplamda 2 bin 500 gencimizle hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bununla ilgili yoğun bir talep var. Bütün bölgelerde yaygınlaştırmak için gayret ediyoruz. 5 yılda 5 bin istihdam projemizin 2 bini hayata geçmiş oldu. Bu pandemi öncesi 2 bin kişiyi özel sektörle yaptığımız görüşmeler ve mülakatlarla işe girmesine vesile olduk. 567 ailenin yeni doğan bebeğine hoş geldin dedik. Kemerburgaz Göktürk Havzasına söz verdiğimiz gibi 400 yataklı hastanenin proje aşaması başlamıştır. Yer tahsisi Milli Emlak ve Orman'dan Sağlık Bakanlığı'na devrolmuş ve burada proje çalışmaları başladı. Nişanca'da vefat eden doktorumuzun adına yeni bir Aile Sağlık Merkezi'nin temelini önümüzdeki haftalarda atacağız. Göktürk Aile Sağlık Merkezi 10 doktorun beraber çalıştığı çok yoğun bir merkez, orada da bir Aile Sağlık Merkezi Binasını İl Sağlık Müdürlüğümüz hizmete sokacak. Stadın karşısındaki yere İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Merkez ASM de buraya gelecek. İlçe Emniyet Müdürlüğü de Axis Alışveriş Merkezi'nin yanındaki yer bizimdi oraya Emniyet Müdürlüğü yapılması konusunda görüşmelerimiz son aşamaya geldi "ifadelerine yer verdi.

"İlçemize bir millet bahçesi kazandıracağız"

Rami Kışlası'nda kütüphanenin dörtte ikilik bölümü bittiğinin müjdesini veren Başkan Köken, "Futbol sahasını dışarı alacağız, içerde de ciddi bir peyzaj çalışması ile beraber hayata geçecek. Dışında da küçük çaplı olsa da bölgemize bir millet bahçesi kazandırmak için gayretlerimiz devam edecek. Göktürk Karakolu'nun inşaatı başladı, belli bir noktaya geldi. Beş yıllık hizmet süremiz içinde Eyüpsultan'a dört yüzme havuzu yapacağız demiştik. Bunlardan ikisinin yapımı için start verdik. Biri Alibeyköy'de, biri Eyüp bölgesinde iki tane yüzme havuzuyla hizmetlerimize devam edeceğiz. İlk havuzumuz bitme aşamasına geldi, ikincisinde ise temel atma için arazi düzenlemesi başladı. iki üç hafta içinde temel atmasını yaparız. Merkezin kanayan yarası olan Sultan Center'ın proje çalışması bitti en kısa zamanda ihale aşamasına getirip burayı Eyüpsultan Kültür Merkezi olarak Eyüpsultanlıların hizmetine sunmaya gayret edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA