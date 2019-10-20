Başkan Demirtaşoğlu; "Antalya'da gerçekleştireceğimiz seminerimize herkesi bekliyoruz"

20.10.2019 15:46

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Derneğimiz tarafından organize edilen 'Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi'ni 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirecek ve sektörün nabzını tutacağız" dedi.



DESMÜD, Dünya Değirmen Teknolojileri Konferans ve Sergisi için çalışmalarını sürdürüyor. 31 Ekim-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilecek olan organizasyonla ilgili açıklamada bulunan DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Antalya'da gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde sektöre dair önemli tespitlerde bulunacağız. 4. Sanayi Devriminin ülkemize ve üreticilere sağladığı katkılar hakkında alanında uzman isimler faydalı bilgiler verecek. Üretimin dijitalleştirilmesi ve akıllı fabrikaların ortaya çıkması ile ilgili gerçekçi bir perspektiften sunumlar yapılacak. Kıymetli devlet büyüklerimizin ve sektörde söz sahibi isimlerin de katılacağı etkinliğimize herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Dernek üyelerinin Türkiye'nin makine ihracatının yüzde 25'ini karşıladığını belirten ve DESMÜD hakkında da bilgiler veren Genel Başkan Demirtaşoğlu, "Derneğimiz kurulalı henüz iki yıl oldu, bu anlamda oldukça genç bir derneğiz. Ancak bu kadar kısa sürede çok büyük bir yol kat ettik. Bunların içerisinde düzenlediğimiz ve katıldığımız ulusal-uluslararası fuarlar var, ancak bize göre yaptığımız en iyi iş Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz güç birliği oldu. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucu MEB ile DESMÜD bir protokol imzaladı ve liselerde Değirmencilik Bölümü açıldı. Şu an ülkemizin çeşitli şehirlerindeki liselerde öğrencilerimiz açılan bu yeni bölümü tercih etmiş durumda ve hali hazırda eğitim görmekteler. Biz de DESMÜD olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Ülkemize katma değer üretmenin yanında, geleceğe de yatırım yapan DESMÜD, yeni proje ve fikirlerle ülkemize hizmet etmeye devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA